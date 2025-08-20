'Coprnice' su prve na udaru desne klerikalne revolucije. I prve se bore protiv te revolucije

Koliko god bilo odvratno, nekako je logično da su se tri "coprnice" ukazale na naslovnici radikalnog desničarskog glasila.

Kao što je postalo normalno, koliko god bilo tužno, da su upravo žene bile najglasnije u osudi desničarske, neoustaške, klerikalno-nacionalističke revolucije.

Žene su danas, kao i godinama, desetljećima, pa i stoljećima, na meti konzervativne i klerikalne desnice, kao što se žene u Hrvatskoj već godinama najglasnije odupiru desnici, prosvjeduju, upozoravaju, kritiziraju.

Dalija Orešković doslovno je vlastoručno vodila svoj rat protiv ustaških, desničarskih nasilnika, što je dovelo do toga da joj je sinjski gvardijan nedavno stavio metu na leđa, a desničarsko glasilo metu na čelo.

Neočekivane saveznice

U tome joj je povremeno sekundirala SDP-ova Ivana Marković, ali i neke saveznice čiju pomoć zastupnica Orešković nije očekivala, poput Severine ili čak Vlatke Pokos.

Dalija Orešković, ne treba zaboraviti, našla se prije nekoliko godina na meti i predsjednik Zorana Milanovića koji ju je, zajedno sa saborskom kolegicom Marijanom Puljak, nazvao "samodopadnim narikačama", a predsjednik države nije se na tome zaustavio pa je narednih godina spominjao bivšu predsjednicu Ustavnog suda kao "političku priležnicu", nazivao žene "kreštalicama" te omalovažavao žrtve nasilja nad ženama.

I da, rugao se ženskoj udruzi "B.a.b.e." koja se godinama borila za prava žena i zaštitu žena.

Sezona lova na žene

Svejedno, posve očekivano je bilo da će se na meti ovog kleronacionalističkog događanja naroda naći upravo žene: ne samo kroz aktualni medijski napad, ne samo kroz huškačko upiranje prstom s oltara, nego i kroz klečitelje koji već godinama maltretiraju žene i javnost, kroz crkvene poruke da su žene drugotne, kroz molitelje pred bolnicama, kroz rastuće obiteljsko nasilje nad ženama, kroz političke prijetnje zabranom pobačaja, kroz silovatelje i njihove olakotne okolnosti na sudovima, kroz femicid, diskriminaciju, ponižavanje...

Desnica proglašava žene vješticama, i to samostalne, neovisne i hrabre žene, kao što se diskriminacija i progon žena sada, kao i kroz povijest, odvija pod križem i krunicom.

Prve na udaru

Mržnja prema ženama i huškanje protiv žena dobiva maha u ideološkim i svjetonazorskim obračunima u kojima su žene prve na udaru. Bilo u pozivima za oduzimanjem prava, bilo kroz inicijative da im se oduzme sloboda govora, bilo kroz zahtjeve za ukidanjem temeljnih ljudskih prava i njihove ravnopravne pozicije u društvu.

Ili kroz čisti huškački progon kakav sada doživljavaju "coprnice".

Jednako tako, nije iznenađujuće da se upravo jedna novinarka našla na optužnici Općinskog državnog odvjetništva zbog navodne povrede posjeda režimskog tribuna Marka Perkovića Thompsona.

Žene u prvim redovima

S druge strane, evidentno je i sada, kao i u mnogim slučajevima na javnoj sceni proteklih godina i desetljeća, da upravo žene imaju najviše hrabrosti, smjelosti i odlučnosti da se bore protiv nasilja, nepravde i diskriminacije, protiv rastućeg fašizma, protiv korupcije.

Novinarke, aktivistice, poneka političarka, čak i glumica ili pjevačica, snažnije istupaju u javnosti, bune se i prosvjeduju, čime automatski privlače napade i izazivaju mržnju, pretežno (premda ne isključivo) desničarskih, konzervativnih i klerikalnih krugova.

To je vrijedilo mračnih devedesetih s rastućom mizoginijom (i jednako notornim medijskim "vješticama"), klerikalnom revolucijom i diskriminacijom, te utjecajem Katoličke crkve, to vrijedi i sada s klečiteljima, moliteljima, gvardijanima, ustašama i desničarskim nasilnicima u javnosti, medijima i na društvenim mrežama.

Žene su danas često nevine žrtve huškanja i nasilja ili su žrtve vlastitog djelovanja koje se u demokratskom, liberalnom, modernom društvu ne bi trebalo smatrati hrabrošću, poput borbe protiv klerofašizma, mizoginije, nasilja i diskriminacije.

Nimalo iznenađujuće, "coprnice" su danas u prvim, premda prorijeđenim, redovima borbe za bolju i pravedniju Hrvatsku.