Ćorić: Dosad je subvencije za plin primilo 4270 poduzetnika

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u petak je objavio da je dosad 4270 poduzetnika primilo ukupno 128 milijuna kuna subvencija za plin radi ublažavanja udara skoka cijena plina na njihovo poslovanje, od ukupno 600 milijuna kuna koje je Vlada namijenila za tu svrhu.

- U prva dva tjedna provedbe Vladine mjere za ublažavanje posljedica poskupljenja energenata, za subvenciju za plin koju dodjeljuje Ministarstvo prijavilo se 4.270 poduzetnika, a dodijeljeno je 128 milijuna kuna. Pozivamo i ostale MSP da se prijave- naveo je Ćorić na Twitteru.

Ministarstvo je u suradnji s HAMAG-BICRO-om od 1. travnja pokrenulo program potpora namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, a potpora iznosi 15 lipa po kWh potrošenog plina. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina.

Prijave poduzetnici mogu podnositi do 31. ožujka iduće godine, i to putem online aplikacije na web stranici agencije HAMAG - BICRO. Poduzetnici mogu iskoristiti potporu samo za plin potrošen počevši od mjeseca prijave do isteka mjere.

Nakon unosa potrebnih podataka kreira se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik koji je korisnik potpore, a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.

Program ostvarenja potpore provodi se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo plaća subvencionirani iznos izravno opskrbljivaču plinom.

Poduzetniku se s njegovog vaučera automatski odbija razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Ukupni projicirani iznos ove mjere u sklopu Vladina paketa za ublažavanje rasta cijena energenata doseže 600 milijuna kuna.

