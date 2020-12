Ćorić: 'Kriza nije vrijeme za razgovor o smanjenju PDV-a'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u emisiji Hrvatskog radija "A sada vlada" kazao je da kriza nije razdoblje u kojemu bi trebalo razgovarati o smanjenju PDV-a

<p>Zamoljen za komentar zamjerke ugostitelja na vladino odbijanje rasprave o smanjivanju PDV-a kao jedne od mjera pomoći gospodarstvu,<strong> Tomislav Ćorić</strong> rekao je kako smatra da je "visina PDV-a kategorija koja se treba raspravljati u stabilnim ekonomskim uvjetima".</p><p>"PDV je glavni izvor financiranja proračuna. U uvjetima rekordno visokog proračunskog deficita u 2020., a s druge strane činjenice da 2021. konačno trebamo stabilizirati očekivanja, izvlačiti PDV iz konteksta tih pretpostavki i komunicirati da bi on bio kratkoročni način opstanka sektora ugostiteljstva, držim da to nije točno. O tome treba razgovarati onda kada se izađe iz ove krize, naravno da se i određene devijacije koje postoje u samom sektoru uklone", naglasio je Ćorić. </p><p>Rekao je da manevarski prostor države za novčanu pomoć gospodarstvu u prebrođivanju krize "uopće nije upitan", ali je pitanje koliko će kriza trajati i hoće li se i koliko dugo preliti i na iduću godinu.</p><p>"U kontekstu 2,9 posto projiciranog deficita proračuna za narednu godinu, manevarski prostor je nešto uži i ovisit će o tome hoće li se kriza prelijevati u iduću godinu. Scenarij produljenja obustave rada u nekim djelatnostima ili eventualne ponovne obustave rada će sigurno donijeti manje priljeva u odnosu na projekcije u proračun i dovesti u pitanje naš cilj od 2,9 posto deficita", rekao je Ćorić.</p><p>Očekuje da BDP ove godine neće pasti za deset, već da će se "vrtjeti" oko osam posto, a da će rezultat iduće godine ovisiti o nekoliko faktora, uz ostalo i o tome kada će početi cijepljenje i povratak relativno normalnog života.</p><p>"Ako krajem ove i početkom sljedeće godine krene cijepljenje na europskom kontinentu, odnosno na razini EU, situacija 2021. godine ne bi trebala biti obilježena lockdownima, zaključavanjima ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama članicama pa tako i u Hrvatskoj. To samo po sebi znači da postoje pretpostavke za oporavak gospodarske aktivnosti. To je ono čemu se nadamo", rekao je Ćorić.</p><p>Dodao je da bi rast gospodarske aktivnosti sljedeće godine mogao iznositi pet posto. </p><p>Na pitanje planira li država produženje moratorija na kredite i nakon trećeg mjeseca bude li to potrebno, odnosno razgovara li s bankama oko toga, naveo je kako se nada da do toga neće doći odnosno da će "situacija u siječnju i veljači dati jasnu perspektivu u kojem smjeru ići".</p><p>No, dodao je, ako se zdravstvena kriza produži, onda će se, kaže, definitivno morati razgovarati i od produženju moratorija na kredite.</p><p>Ocijenio je i da vlada nije kasnila s mjerama pomoći gospodarstvu te ih je donijela među prvima u Europi. Pokazatelj uspješnosti tih mjera po njegovim je riječima i rast broja osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za pet tisuća u odnosu na kraj veljače ove godine.</p>