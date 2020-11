Ćorić: Dajemo 4000 kuna, Covid kredite, a platit ćemo i troškove

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić najavio je kako će o novim mjerama za poduzetnike razgovarati u ponedjeljak. Hrvatska si ih može priuštiti zbog dobre ekonomske politike, kaže

<p>Vlada RH u potpunosti je svjesna činjenice da ovo djelomično zatvaranje do kojeg je došlo i koje će trajati do 21. prosinca, posebno snažno utječe na određene sektore posebno ugostiteljstvo. Mi ćemo ići dalje s mjerama od 4000 kuna. Ta mjera je i više nego pogođena od početka korona krize, rekao je na početku gostovanja u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3935616/kakvo-obestecenje-mogu-ocekivati-poduzetnici-ministar-tomislav-coric-gostuje-u-rtl-u-danas/" target="_self">dnevniku RTL-a</a> <strong>ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. </strong></p><p>Od petka razgovaraju s poduzetnicima te su odlučili uvesti tzv. Covid kredite kao jednu mjeru pomoći. Uz to planiraju ići u smjeru kompenzacije fiksnih troškova. Detalje će iznijeti tijekom idućeg tjedna. </p><p>Kao jedno od pitanja bilo je hoće li obeštetiti poduzetnike u visini prošlogodišnje zarade.</p><p>- Jasno smo mi čuli taj zahtjev poslodavaca, odnosno poslodavaca iz ugostiteljstva. No svi oni koji su, na neki način, dodirnuti mjerom zatvaranja ne doprinose na isti način u državni proračun, omjer zaposlenih, njihovih prometa, itd. Naše rješenje će u konačnici biti nešto drugačije - kaže Ćorić. Na pitanje zašto nisu s tim počeli od trenutka kreiranja epidemioloških mjera, rekao je da su sve kreirali 'u pravo vrijeme'.</p><p>- Odbijam i samu pomisao da smo prije tri ili šest mjeseci mogli ići sa nekim drugim setom mjera, odnosno tada projicirati kakva će biti epidemiološka situacija u prosincu 2020. godine. Svi koji idu za tim da smo prije tri ili dva mjeseca ili mjesec dana mogli gatati broj, s jedne strane novozaraženih, a s druge strane preminulih, nisu u pravu - rekao je Ćorić.</p><p>Na pitanje jesmo li se mogli ugledati na Zapadnu Europu, rekao je da se oni snalaze iz tjedna u tjedan jer su prerano zatvarali sve pa sad ih relaksiraju. Napomenuo je da su naši radili kombinaciju kako bi zaštitili ekonomiju i živote ljudi. Tijekom ponedjeljka bi trebali složiti mjere za ugostitelje. To će si Hrvatska moći priuštiti jer smo protekle četiri godine imalo dobru ekonomsku politiku, kaže Ćorić.</p><p>- To je pokazala i ova godina kada smo namirili desetke milijardi kuna, što iz domaće, što iz inozemnih izvora. Hrvatska ni u narednoj godini neće imati problem s namirivanjem likvidnosti za plaćanje svih izdataka koje stoje pred proračunom - kaže Ćorić. No novinari su ga upozorili kako je BDP već drugi kvartal u padu, a pada i osobna potrošnja.</p><p>- Stavka koja je u najvećoj mjeri utjecala na visok pad BDP-a je izvoz dobara i usluga, odnosno usluga. U trećem kvartalu najveći dio je u segmentu turizma. Znate da smo od turističke sezone izvukli maksimum, no ona je i u takvim okolnostima, kojima smo bili zadovoljni, bila znatno niža od 2019. Gledajući na godišnjoj razini, ovaj pad je bio očekivan. I četvrti kvartal će donijeti pad gospodarske aktivnosti u odnosu na 2019. Mi ćemo godinu, kao što je i projicirano, završiti sa padom koji će biti negdje oko 8 posto. Ono što veseli je činjenica da s jedne strane, u kontekstu nalaženja rješenja za Covid krizu imamo pronalazak cjepiva. Već sada je jasno da u narednim tjednima, odnosno mjesecima, će doći do cijepljenja i vjerujemo da 2021. neće donijeti zatvaranja kakve smo imali u 2020.. Samim time očekujemo oporavak gospodarske aktivnosti - pojasnio je Ćorić.</p><p>Dodao je kako to ovisi i o vanjskim gospodarstvima, ali i naših najvažnijih trgovinskih partnera. Ako cjepivo stigne, u 2021. očekuje oporavak.</p><p>- Na putanju rasta vraćamo se sljedeće godine. A ako me pitate kada ćemo se vratiti na rast BDP-a, to će biti sljedeće godine. A ako me pitate kada ćemo se vratiti na rast nominalnog BDP-a, onda će to biti 2022. godine - kaže Ćorić.</p>