'O smanjenju poreza nismo niti razmišljali, zašto to sad raditi?'

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić otkrio je i kako će oni koji nisu obavljali djelatnost u 2019. godini biti obuhvaćeni mjerama no za njih će se provoditi dodatne provjere

<p>Vlada je s novim mjerama za sprječavanje širenja zaraze korona virusom donijela i paket mjera za pomoći gospodarstvu, a iako su prošli tjedan poduzetnici imali konstruktivan sastanak s ministrima triju resora - rada, financija i gospodarstva, jutros su sa sastanka izašli vidno razočarani.</p><p>Vlada i dalje ide s mjerom za očuvanje radnih mjesta kojom se isplaćuje 4000 kuna za plaće radnicima, a povećat će i količinu sredstva u HAMAG-BICRO kako bi poduzetnici mogli održati likvidnost.</p><p>Mjere je komentirao ministar gospodarstva<strong> Tomislav Ćorić</strong>:</p><p>- Tijekom prijepodneva smo komunicirali s poduzetnicima temeljem ranijih sastanaka i analiza. Zaključak na sjednici Vlade omogućit će s jedne strane mjere za očuvanje radnih mjesta, s druge strane namirenje dijela fiksnih troškova svima koji su onemogućeni u svom radu i konačno povećanje likvidnosti kroz kredite HAMAG-Bicroa prema pravnim osobama koje su tijekom posljednjih mjeseci, odnosno ove godine u odnosu na 2019. zabilježili pad prihoda veći od 60%. Držimo da ovim mjerama osiguravamo pravnim osobama da prebrode ovo krizno razdoblje i da uđemo u znatnu uspješniju 2021. godinu.</p><p>Obznanio je i što je s onima koji nisu postojali u 2019. godini:</p><p>- Oni koji su tek počeli obavljati djelatnost isto će na neki način biti obuhvaćeni mjerama, i njih ćemo uzimati u obzir. Neće se gledati prihod iz prošlog mjeseca u kontekstu njihovih prihoda. Morat će se napraviti dodatne analize na razini Porezne uprave. Ovdje smo se poglavito orijentirali na one koji kontinuirano obavljaju djelatnost. </p><p>Poduzetnici su u svojim prijedlozima i naveli kratkoročna i dugoročna smanjenja PDV-a, no Ćorić je rekao kako se o tome nije niti razmišljalo u Vladi:</p><p>- Manipulacije poreznim stopama u odnosu na ovaj 21 dan, to nismo razmatrali. Ako pričamo o PDV-u neće ga biti u ovom periodu, a neće biti ni dobiti. Čemu na to djelovati? PDV već neko vrijeme kontinuirano se komunicira kao jedna od mjera koja bi znatno pomogla sektoru ugostiteljstva, međutim u kontekstu ovakvog šoka ponude, jer ponuda ne postoji i sektor ne funkcionira, bilo kakva manipulacija poreza ne bi pomogla poduzetnicima. Možemo govoriti o dugoročnom smanjenju koje bi podiglo konkurentnost, no u smislu ovih mjera pomoći, ovo su mjere koje sad pomažu. Kada bismo govorili o smanjenju PDV-a trebali smo komentirati i poreznu evaziju kojoj svjedočimo. Ta priča nije jednostavna - rekao je Ćorić.</p><p>Dotakao se i blokiranih tvrtki:</p><p>- Blokirane tvrtke nemaju samo problem likvidnosti, govorimo o dugotrajnijim problemima. Ovdje želimo pomoći onima koji su u ovu krizu ušli na način da su zdravo poslovali i ne možemo se u tom kontekstu referirati na sve poslovne subjekte u RH. To jednostavno nije moguće. Mjere smo usmjerili prema onima kojima je onemogućen rad. Ne možemo se odnositi na isti način prema svih subjektima u RH jer financija za to nema. Vjerujem da je to svima jasno - zaključio je ministar na pitanje što je s blokiranima i onima koji posluju sa zatvorenim subjektima.</p>