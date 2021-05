Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić komentirao je najavu Vlade da će zabraniti rad nedjeljom. Trgovci su se zbog te najave dignuli na noge i upozoravaju kako nema smisla ograničavati radno vrijeme trgovina usred gospodarske krize koju je uzrokovala pandemija korona virusa.

- Vlada želi ispuniti svoje programsko obećanje, a to je da nedjelja bude dan rezerviran za prijatelje i obitelj i to za sve naše građanke i građane. Većina građana po anketama koje smo radili podupire neradnu nedjelju u trgovinama jer je to veliki sektor koji je najizloženiji radu nedjeljom - rekao je ministar Ćorić za RTL Danas. Poručio je kako će takvim zakonskim rješenjem omogućiti najugroženijima nedjelju za obitelj.

Odgovorio je i na kritike velikih poslodavaca koji kažu da bi 10 posto zaposlenih moglo ostati bez posla. Ćorić kaže kako Hrvatska ima nedostatak radnika.

'Iznimka će biti minimalno'

- U cijelom nizu sektora imamo problem s radnom snagom i mislimo da neradna nedjelja ne bi dovela do otpuštanja. Svi koji tako olako stavljaju u koš s drugim danima i misle da je profit najvažniji trebali bi možda osam sati provesti na blagajni pa onda komentirati kako to izgleda - objasnio je.

Na pitanje bi li bilo iznimki ili će se zabrana odnositi na sve trgovce, pa i benzinske crpke, Ćorić kaže da, što je više iznimki, to je "zakon ranjiviji pred Ustavnim sudom". Zbog toga će, objašnjava, iznimke biti minimalne.

- To će biti samo trgovine u onim objektima koji su infrastrukturno važni, poput zračnih luka, kolodvora, benzinskih crpki i bolnica, ali neće ih biti previše - rekao je.

16 radnih nedjelja u godini

Objasnio je i kojih to 16 nedjelja trgovine mogu raditi.

- 16 nedjelja pretpostavlja mogućnost da vrh turističke sezone plus nekoliko tjedan nakon blagdana budu pokriveni i da trgovački lanci, koji se najviše opiru, mogu namiriti najveći dio potrošnje koja se tada odvija - kaže Ćorić. U ostalim nedjeljama će se, kaže ministar, "promet prirodno preliti na dane oko vikenda, kada i jesu najveći prometi".

Na pitanje planira li vlada prodati države udjele u Podravci, Ćorić kaže:

- To ne da nije točno nego u narednom razdoblju očekujemo od Podravke da se širi i preuzima druge firme na tržištu i poveća obujam svog poslovanja. Podravka će ostati u vlasništvu države koliko je i sada.