Novaković o Ćoriću: Provodite intervjue za šefa Janafa, a s tim čovjekom sjediš i piješ u klubu

Pitanje je možete li biti nepristrani ako ćete predložiti nekoga za imenovanje, a taj isti čovjek vas poziva da se družite s njim, objasnila je Nataša Novaković, a dotakla se i imovinske kartice Kovačevića

<p>U aferi Janaf našlo se mnogo spornih detalja, a među njima nalazi se i potencijalan sukob interesa.</p><p>- Vi imate u čitavom tom nizu osoba koje su tamo bile i ministra koji je u tom trenutku zadužen za energetiku, a u tom resoru je i Janaf. U trenutku kada on, navodno, boravi u tom klubu, paralelno ide imenovanje članova Uprave Janaf. U isto vrijeme je ministar i na čelu Povjerenstva koji provodi intervjue s kandidatima. Znači provodi intervjue i potpisuje zaključak koji ide prema Vladi s prijedlogom Uprave, a s istim tim čovjekom kojeg zapravo predlaže je u klubu. Čovjek ga očito poziva privatno da jedu, piju, da se zabavljaju, što li već rade - rekla je šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa <strong>Nataša Novaković </strong>za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894998/novakovic-upitna-je-nepristanost-jer-se-uprava-imenuje-dok-ministri-sjede-u-klubu/" target="_blank"> RTL Direkt.</a></p><p>Pitanje je možete li biti nepristrani ako ćete predložiti nekoga za imenovanje, a taj isti čovjek vas poziva da se družite s njim. No te situacije između političara i gospodarstvenika su uvijek rubne.</p><p>Ipak, sporna je i imovinska kartica uhićenog <strong>Dragana Kovačevića</strong>:</p><p>- Prva stvar je da nema zakonske osnove da Povjerenstvo traži imovinu koju ima trgovačko društvo dužnosnika. Mi sada imamo niz stanova, ja ih više ni ne brojim koliko ih je, a mi ih nemamo u imovinskoj kartici jer tamo ni ne trebaju biti jer nema zakonske obveze. Od 2012. godine Ustavni sud je rekao da nemamo pravo gledati bankovne račune i uspoređivati financijsku situaciju. Možete reći što god hoćete: da imate štednju ili da ju nemate, da imate milijune ili nemate. Mi to ne možemo provjeriti. Ne možemo u banci, a ne možemo provjeriti niti što čovjek ima u gepeku. Taj dio nije na Povjerenstvu, ali doista je sporan - kazala je.</p><p>Smatra da je lokalni dio uprave mnogo gori nego nacionalni:</p><p>- Tamo se puno gore stvari događaju nego na nacionalnoj razini jer su ipak ispod radara. Imate i Zagrebački holding koji je izvan bilo kojeg zakona. Postoji vrlo velik rizik od korupcije na lokalnoj razini. A kasnije ljudi iz lokalne razine dođu na nacionalnu.</p><p>Zapanjujuće joj je što postoje ljudi s optužnicama, a ljudi u Hrvatskoj svejedno glasaju za njih. Za kraj, istaknula je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894998/novakovic-upitna-je-nepristanost-jer-se-uprava-imenuje-dok-ministri-sjede-u-klubu/" target="_blank">RTL</a> i da je problem pravosuđa što ne postoji ni jedan korupcijski proces koji je završen do kraja. </p>