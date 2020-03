Ćorić: Svi koji šire lažne vijesti su idioti i za to će odgovarati

Ministar unutarnjih poslova i predsjednik Nacionalnog kriznog stožera Davor Božinović gostovao je u Novom danu N1 Televizije gdje je govorio o novostima oko korona virusa u Hrvatskoj.

Posebno se osvrnuo na širenje panike i lažnih vijesti.

- Uvijek u ovakvim situacijama, nije ni to nažalost, ništa novo, ima neodgovornih ljudi koji iz ne znam kojih sve razloga pokušavaju iskoristiti lažne vijesti kako bi širili paniku u društvu. Neće im uspjeti. Osim toga, to je kazneno djelo. Ja sam naložio i policiji, glavnom ravnatelju, da se posebno pozabave takvim stvarima - istaknuo je Božinović.

Širenje lažnih vijesti je komentirao i ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

- Ja mislim da su ljudi koji to rade idioti i trebaju kazneno odgovarati - poručio je uoči sjednice Vlade ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić komentirajući audio snimku koja se proširila društvenim mrežama o tome kako je odlučeno da će Grad Zagreb kroz 48 sati Zagreb biti pod karantenom te da se kriju stvarni podaci o broju zaraženih koronavirusom, a za koju su iz Vlade rano jutros naglasili kako se radi o lažnoj vijesti.

- To je strašno. U situaciji dok ulažemo sve napore da sustav bude dobro organiziran i gdje je Europa tu gdje je, da netko to čini, to je suludo - dodao je.

A nakon što je Srbija zatvorila dio graničnih prijelaza s Hrvatskom s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako od Srbije nije dobio nikakvu obavijest o tome.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula je kako zbog posljedica koronavirusa pate i poljoprovrednici te da će svako ministarstvo donijeti određene mjere kako bi se pomoglo građanima, poduzetnicima i gospodarstvenicima, a koje će ovih dana biti prezentirane.