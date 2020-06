Tijek debate pratite ovdje:

<p>HDZ obećava manje poreze na plaće, pojeftinjenje sve hrane zbog nižeg PDV-a, SDP također rast plaća, pojeftinjenje usluga u ugostiteljstvu zbog nižeg PDV-a, Domovinski pokret veliko rasterećenje poduzetnika. Tko će to platiti, hoće li nam kasnije uvesti nove poreze?</p><p>Koliko su to samo lijepa obećanja, a tko zaista može provesti reforme u Hrvatskoj i olakšati život poduzetnicima i građanima?</p><p>Tema je to prve po redu izborne debate 24sata. Naši gosti su <strong>Tomislav Ćorić</strong> koji je pisao gospodarski program HDZ-a, <strong>Josip Tica</strong>, ekonomski strateg SDP-a, <strong>Ante Rončević</strong>, ekonomist Domovinskog pokreta, te <strong>Radimir Čačić</strong>, čelnik Reformista i bivši ministar gospodarstva. </p><p>Pratite debatu u uživo od 16 sati <a href="https://www.facebook.com/24sata/">na Facebook stranici 24sata</a> i našem portalu.</p><p><strong>Gledajte debatu uživo:</strong></p><p><strong>Tijek debate pratite ovdje:</strong></p><p>Na prvo pitanje o mjerama koje HDZ obećaje u svojem predizbornom programu, Tomislav Ćorić je rekao da im je plan daljnje porezno rasterećenje. U prvoj fazi tako bi se omogućio rast plaća, a u drugoj rasterećenje poduzetnika. </p><p>Također, PDV na hranu smanjili bi na 13%. Rasterećenja bi bila 'teška' oko 4 milijarde i 200 milijuna kuna. </p><p>Koliko će biti proračun?</p><p>- On neće bujati, ideja je da racionaliziramo ostale stavke u proračunu. To smo već učinili i u ovoj krizi. Moramo rasteretiti gospodarstvo i olakšati rad poduzetnicima. </p><p>Ante Rončević se uključio i pitao na kojim su pretpostavkama građene ove pretpostavke. </p><p>- Na padu koji će biti manji od planiranog, odgovorio je Ćorić. </p><p>Radimir Čačić rekao je da planovi koje je Ćorić iznio nisu previše spektakularni. </p><p>- HDZ je i ranije obećavao porezna rasterećenja, a ona su iz godine u godinu rasla, rekao je Čačić. </p><p>SDP-ov Josip Tica komentirao je program tj. obećanja SDP-a. </p><p>- Centralno mjesto naše politike je da se poveća agregatna potražnja. Mi želimo maksimalno likvidna sredstva kako bismo ublažili eventualne efekte krize. </p><p>- Također. želimo i dalje raditi na digitalizaciji i tako napraviti ogromne uštede, a smatramo da će tako doći i do rasta BDP-a. </p><p>- Imamo kompletne simulacije za naredne četiri godine. </p><p>Koliko će vam biti proračun?</p><p>Ne mogu napamet reći koliki će on biti, ali napravit ćemo sve za povećanje likvidnih sredstava i povećanje potrošnje. </p><p>Ante Rončević rekao mu je da treba razlikovati ciljeve od instrumenata.</p><p>- Meni se čini da se gradi velika koalicija, dodao je Rončević na što se Tomislav Ćorić nasmijao. </p><p>Čačić je komentirao da SDP nema posebno razrađeni program, baš kao ni Domovinski pokret. </p><p>- Sve se to više manje svodi na ideologiju, rekao je Čačić. </p><p>Ipak, pohvalio je ukidanje poreza na dohodak za plaće do pet tisuća kuna te rekao da se nada da i HDZ rzamišlja u tom smjeru. </p>