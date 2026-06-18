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Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
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Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...

Zagrebačka policija izvijestila je kako je danas poslijepodne u Ivanić-Gradu došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. 

Naime, do nesreće je došlo u Ulici 65. bataljuna ZNG-a oko 15:45 sati. 

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video

- Sudjelovala su dva automobila, a jedna je osoba poginula - rekli su iz policije dodajući kako je očevid u tijeku. 

Također, napomenuli su kako je promet na mjestu događaja obustavljen te se odvija obilazno.

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