Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Zagrebačka policija izvijestila je kako je danas poslijepodne u Ivanić-Gradu došlo do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

Naime, do nesreće je došlo u Ulici 65. bataljuna ZNG-a oko 15:45 sati.

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- Sudjelovala su dva automobila, a jedna je osoba poginula - rekli su iz policije dodajući kako je očevid u tijeku.

Također, napomenuli su kako je promet na mjestu događaja obustavljen te se odvija obilazno.