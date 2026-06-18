EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

U mandatu glavnog tajnika Siniše Krajača, Hrvatski olimpijski odbor sklopio je tajne ugovore u vrijednosti od barem milijun eura. Niti za jedan ugovor nije proveden otvoreni postupak javne nabave. I svi su potpisani samo s jednom tvrtkom, A.T.I. iz Pule, u vlasništvu Vesne Borisavljević.

24sata su već pisala o toj tvrtki i dodjeli poslova bez nabave te o cjepkanju nabave na sitnije ugovore kako bi sve dobio A.T.I. Prije mjesec i pol objavili smo tekst o tome da je HOO u sedam godina potpisao ugovore u vrijednosti čak 4,78 milijuna eura bez provođenja otvorenih natječaja. Tad smo naglasili da se među tim tvrtkama ističe A.T.I., kojoj je dodijeljeno 487.000 eura s PDV-om kroz 26 ugovora. Za analizu smo koristili podatke iz registra javne nabave, u koji HOO po zakonu mora unositi sve ugovore vrednije od 2650 eura.

Međutim, sad smo doznali da je vrijednost poslova s tvrtkom A.T.I. u stvarnosti čak tri puta viša, odnosno oko 1,5 milijuna eura s PDV-om u tri godine. I to ne uključujući ovu godinu. Konkretno, lani je iznos ugovora bio oko 850.000 eura, godinu prije oko 450.000 eura, a prve godine poslovanja Olimpijskog odbora i pulske tvrtke vrijednost je bila oko 200.000 eura. Svi ti dodatni ugovori nisu zavedeni u registar javne nabave, što je izravno kršenje Zakona o javnoj nabavi i pratećih propisa.

Zašto je Hrvatski olimpijski odbor tajio ove ugovore, odnosno nije ih zaveo u javno dostupni registar? Na to pitanje iz HOO-a nismo dobili odgovor, kao ni službenu potvrdu informacije da se u tri godine radi o 1,5 milijuna eura ugovora i zašto su svi ti poslovi dodijeljeni bez otvorenog postupka javne nabave. Iz HOO-a su nam samo potvrdili da je zbog našeg ranijeg pisanja Uskok zatražio sve ugovore i provodi izvide.

- Zbog obveze nekomentiranja konkretnog predmeta, nismo u mogućnosti odgovoriti na vaša pitanja. Naime, Hrvatski olimpijski odbor poštuje rad nadležnih tijela te, s obzirom na činjenicu da su, vezano uz ovaj slučaj, izvidi u tijeku, nismo u mogućnosti komentirati predmet niti odgovarati na pitanja koja se na njega odnose – odgovorili su nam iz HOO-a na upit koji smo poslali u ponedjeljak.

Ali kako smo jučer ekskluzivno izvijestili, Siniša Krajač je na dan našeg upita potpisao izvanredni otkaz šefu financija, računovodstva i nabave Zlatku Mežnariću. Mežnarić je, prema našim informacijama, upozoravao unutar HOO-a na neprihvatljivu praksu i ugovore s A.T.I.-jem koji su sklapani bez javne nabave i nisu provođeni u registru. Krajač je Mežnariću dao izvanredni otkaz pod optužbom kako je on omogućio da podaci o ugovorima i plaćanjima dobavljačima dođu u javnost, čime je nanio štetu ugledu HOO-a. Nakon našeg upita lažno ga je optužio da surađuje s nama i daje nam podatke. Podsjetimo, po zakonu i financijska izvješća i svi potpisani ugovori čija je vrijednost veća od 2650 eura trebaju biti javno dostupni. Sugovornik iz HOO-a svjedočio nam je da je Mežnarić doslovce istjeran iz ureda.

HOO je inače od 519 ugovora u sedam godina samo dva sklopio na otvorenom postupku javne nabave, a za sve ostalo koristio je model jednostavne nabave. U jednostavnoj nabavi, ovisno o vrijednosti, može se tražiti i jedna ponuda za uslugu do 15.000 eura, a za one između 15.000 i 26.450 treba tražiti minimalno tri ponude. Međutim, u pravilniku koji je 2023. godine potpisao upravo Siniša Krajač navodi se niz iznimki kad ne treba tražiti niti te tri ponude. Među njima je i ta da, ako glavni tajnik, odnosno sam Krajač, odluči da se ne traži više ponuda. Samo treba obrazložiti zašto je donio takvu odluku. Zašto su ugovori s A.T.I.-jem u vrijednosti od bar milijun eura ostali tajni?

- Njihove usluge su naručene i plaćene bez traženja više ponuda, a onda je traženo da se ti ugovori naknadno provedu u registru. Međutim, sustav ne dopušta takvo retroaktivno unošenje i onda uopće nisu zavedeni u registru - kaže nam upućeni sugovornik iz HOO-a zašto su cijelo vrijeme kršili zakon.

Prema registru ugovora, tvrtka A.T.I. između 2018. i 2023. godine nije imala niti jedan ugovor s HOO-om. A onda Krajač i vlasnica Borisavljević potpisuju sponzorski ugovor. Kako je objavljeno na službenim stranicama HOO-a, "s ciljem stvaranja potrebnih preduvjeta za unaprjeđenje i promidžbu hrvatskog sporta". Pitali smo već prije HOO kako i u kojem iznosu to A.T.I. sponzorira HOO, ali nam nisu konkretno odgovorili nego su naveli da ugovor "uključuje novčane donacije i realizaciju određenih usluga u okviru organizacije sportskih manifestacija".

A.T.I.-ju su poslovi dodjeljivani i nezakonitim cjepkanjem nabave kako bi se izbjegla konkurencija. Slikoviti primjer je Veliki dan hrvatskog sporta, na kojem HOO dodjeljuje krajem godine nagrade najboljim sportašima. U 2024. i 2025. godini A.T.I. je radio sve za Veliki dan hrvatskog sporta, ali u obje godine to je rascjepkano na pet, odnosno šest ugovora. Lani, točno 22. prosinca, kad je i bila dodjela nagrada, s njima su potpisali ugovore ukupno vrijedne 155.625 eura s PDV-om. Ali to su rascjepkali na šest ugovora u kojima niti jedan ne prelazi pojedinačnu vrijednost od 26.450 eura bez PDV-a, što je zakonski limit. Scenarij su im platili 4500 eura, audio i videoopremu 26.407 eura, kreativni tim 24.990 eura, glazbenu produkciju 24.360 eura, produkciju priredbe i TV emisije 23.730 eura, a hotelske usluge 25.200 eura.

Potpuno je jednako bilo s pet ugovora i 2024. godine, a ukupna vrijednost pet rascjepkanih ugovora koje je A.T.I. dobio na isti način iznosila je 161.250 eura s PDV-om. U 2022., kad nisu oni radili tu manifestaciju, ona je plaćena oko 50.000 eura, barem prema registru ugovora. I organizacija radionica "Glas žena u hrvatskom sportu" u barem šest gradova podijeljena je na šest ugovora koji su zajedno vrijedni gotovo 55.000 eura. Ali je A.T.I. dobio svaki posebno kako se ne bi provodila javna nabava.

Ministarstvo gospodarstva u ranijem odgovoru za 24sata jasno je ustvrdilo da je model koji primjenjuje HOO s jednostavnom nabavom nezakonit i oni upravo provode nadzor, dok Uskok provjerava moguće zlouporabe.

Pulskoj tvrtki A.T.I. posao je procvjetao između 2022. i prošle godine, kad ima i sponzorski ugovor s HOO-om. HOO joj nije jedini klijent, dapače. Ali svake godine od njega ima lijep prihod. U 2022. imala je prihode 2,77 milijuna eura, a oni iz godine u godinu rastu i lani su završili s 8,7 milijuna eura i čistom dobiti 470.000 eura. Tvrtka ima 24 zaposlena.

Ne znajući da Uskok već provodi izvide, u četvrtak je kaznenu prijavu Uskoku zbog poslova HOO-a i A.T.I-ja podnio Mostov zastupnik Marin Miletić. Uz Krajača i Borisavljević, prijavom je obuhvatio direktora marketinga HOO-a Ranka Ćetkovića. Miletić je pokazao i nekoliko ugovora, a oni dokazuju naše otkriće jer uopće nisu zavedeni u registru javne nabave iako su po zakonu morali biti! Tu je sastanak zdravstvene komisije Europskih olimpijskih odbora, plaćen A.T.I-ju više od 41.000 eura, račun od 36.000 eura za sastanak regionalnih olimpijskih odbora, sponzorska večera u Parizu plaćena 11.000 eura. Za sastanak pravnih savjetnika plaćeno je oko 46.000 eura, ali iznos je razlomljen na četiri računa kako bi se izbjegla nabava i samo dva su u registru. Miletić je prijavio i slučaj koji smo ranije otkrili: četiri sobe plaćene svaka za noć više od 2000 eura u hotelu u Cortini.

Miletić je istaknuo da za neke od tih računa uopće nema popisa uzvanika koji su sudjelovali, pa sumnja da je dio računa i fiktivan. Ali u svakom slučaju prijavio je zlouporabe položaja u dodjeli poslova pulskoj tvrtki.

- Smatramo da se na ovaj način novac izvlačio iz HOO-a i hrvatskog sporta te da je počinjeno niz kaznenih djela - poručio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić. 