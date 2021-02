KBC Zagreb nije postao mjesto cijepljenja za privilegirane - istaknuo je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb gostujući u Dnevniku N1 televizije.

- Ovo je najveća zdravstvena ustanova, cijepili smo 2140 naših djelatnika koji su dobili obje doze cjepiva Pfizer. Sad imamo oko 90 doza viška koje ćemo upotrijebiti za drugu liniju cijepljenja zaposlenika. Odaziv u kampanji cijepljenja je u početku bio slab i među liječnicima i medicinskim sestrama, pa smo u prvoj rundi cijepili i druge zdravstvene i nezdravstvene zaposlenike koji dolaze u kontakt s covid pozitivnim pacijentima – rekao je Ćorušić.

Na pitanje za koga su još iskoristili cjepivo kazao je kako su cijepili i pacijente koji su imunokompromitirani, imaju transplantirane organe ili idu na kemoterapije, ali i one zainteresirane koji su se javili.

- To su različite kategorije ljudi koji uglavnom žive u ovom kvartu, koji imaju rizične bolesti i rizične su dobne skupine, pa i drugi koji su pokazali interes za cijepljenjem. Provodili smo kampanju i vikendima, petkom... Javili su se ljudi koji su gotovo kampirali pred KBC-om čekajući višak doze. Takvih ljudi je bilo oko stotinjak – objasnio je Ćorušić koji je na pitanje znači li to da ako netko dođe i idući petak, pričeka, hoće li ga cijepiti, Ćorušić je odgovorio da hoće, da se ne baci.

- Ako netko dođe, a ostane cjepiva, i cijepili smo one koji su bili zainteresirani, da ne bacimo. Nažalost, u roku od dva sata se cjepivo ne može proslijediti drugoj ustanovi. Organizirani smo po svim pravilima koje je propisalo Ministarstvo zdravstva. Plan cijepljenja se redvidira i dužni smo obavijestiti ministarstvo koliko je točno ljudi cijepjeno, kako, kada, gdje… Sve nepravilnost ako se uoče kod nas, doći će na stol HZJZ-u pa ministru i vidjet ćemo je li to u redu ili nije – objasnio je Ćorušić otkrivši da se i sam cijepio prvom dozom prije nekoliko dana i da drugu dozu još čeka. Njegova supruga, također liječnica, cijepila se u svom domu zdravlja dok ostatak obitelji čeka red.

Ćorušić odbacuje navode o brojnim imenima koja se spominju u javnosti da su u toj ustanovi primili cjepivo preko reda. Na pitanje je li pročelnik Klinike za stomatologiju Željko Verzak pogriješio kad je cijepio Damira Borasa i suprugu, ravnatelj odgovara:

- Dovoljno je reći ono što je sam rekao – pogriješio sam. Makar ja osobno mislim da je ta kampanja potiv Borasa usmjerena iz drugih razloga. Boras ima poprilično rizične čimbenike i cijepio se kad je zaista ostalo viška cjepiva – kazao je Ćorušić naglasivši i kako sad iz jedne bočice uspijevaju izvući sedam doza, umjesto šest. A na pitanje boji li se eventualne kaznene odgovornosti zbog cijepljenja preko reda, kaže: “Ja se ni devedesete nisam bojao, a kamoli sad njih.”