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RASPRAVE BEZ KRAJA

Costa preuzima odgovornost za pregovore oko proračuna EU-a

Piše HINA,
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Costa preuzima odgovornost za pregovore oko proračuna EU-a
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Čelnici država članica ponovno će se sastati na izvanrednom samitu krajem studenoga, a prije toga Costa bi trebao predstaviti svoj prijedlog proračuna.

Čelnici država članica zadužili su u četvrtak predsjednika Europskog vijeća Antonia Costu da preuzme odgovornost za pregovore o višegodišnjem proračunu s ciljem da se dogovor postigne na vrijeme kako bi se osiguralo financiranje korisnika od početka 2028. godine. 

 “Europsko vijeće poziva svog predsjednika da pokrene pregovore s ciljem pravodobnog postizanja dogovora. Dogovor prije kraja 2026. omogućio bi donošenje zakonodavnih akata 2027., što je potrebno kako bi se osiguralo da financiranje EU-a stigne do korisnika bez prekida od siječnju 2028.”, kaže se u zaključcima koje su čelnici usvojili prvi dan samita.

Nakon duge rasprave o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028.-2034. na temelju prijedloga irskog predsjedništva čelnici nisu uspjeli približiti stajališta. Zemlje članice i dalje se podijeljene u dva tabora, na bogatije zemlje koje traže što manji proračun i zemlje prijatelje kohezije koje se zauzimaju za očuvanje tradicionalnih politika, poljoprivrede i kohezije.

 Čelnici država članica ponovno će se sastati na izvanrednom samitu krajem studenoga, a prije toga Costa bi trebao predstaviti svoj prijedlog proračuna.

Prema diplomatskim izvorima, Costa će u suradnji s Europskom komisijom raditi na prijedlogu novih poreza na razini EU-a kako bi se osigurali novi proračunski prihodi, što bi moglo donekle smanjiti izravne uplate iz nacionalnih proračuna.    Prema diplomatskim izvorima, u raspravi je istaknuta važnost održavanja nacionalnih doprinosa u razumnim granicama, uz istovremeno očuvanje razine ambicija.

 Costa i dalje smatra da je postizanje dogovora u prosincu apsolutno nužno.Predsjednik Europskog vijeća smatra da će novi vlastiti proračunski prihodi imati ključnu ulogu prema postizanju dogovora.

 U raspravi je iskazano nezadovoljstvo prijedlogom irskog predsjedništva da se znatno smanje sredstva za nepredviđene situacije.

 “Važno je osigurati dovoljnu razinu fleksibilnosti u sljedećem proračunu kako bi on bio prilagođen budućim izazovima i sposoban reagirati na nepredviđene okolnosti”, rekao je diplomatski izvor.

Osim o višegodišnjem proračunu, čelnici su prvi dan samita razgovarali o krizi zbog visokih cijena energije, gospodarskoj konkurentnosti i proširenju.

U petak drugi dan samita razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini i migracijama.

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