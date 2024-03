Ćović najavio 'svetkovinu' za dan izbora. Ministarstvo u BiH: 'Neradni dani tada nisu mogući'

Proglašenje neradnih dana u vezi s izborima u drugim državama nije moguće, poručilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Bosni i Hercegovini na temu neradnih dana za vrijeme izbora u Hrvatskoj, javlja Deutsche Welle. Postoje zakonski definirani praznici, a osim toga poslodavac je dužan omogućiti radniku odsutnost s posla do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini zbog njegovih vjerskih potreba, s tim da se odsutnost od dva dana koristi uz naknadu plaće.

'Za izbore će u BiH biti svetkovina'

Podsjetimo, čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović na Općem saboru u Zagrebu rekao je kako će izborna srijeda u Hrvatskoj, 17. travnja, biti neradni dan u BiH.

- Poruka za sve one koji su razmišljali da se možda tog 16. i 17. u BiH neće moći organizirati izbori jer su dominantno dosad organizirani kroz školske institucije i to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima onima koji slušaju, a i njima. Bit će za nas kao i za vas neradni dan. Samo će to kod nas biti svetkovina - rekao je tada i dodao da će to biti "dvodnevna svetkovina".

Novinar Emil Karamatić iz Mostara misli da će HDZ i Čović naći način da najavljenu 'svetkovinu' provedu u djelo.

- Čović će narediti svojima da ne rade taj dan, animirat ć svoje biračko tijelo koliko god je to moguć i to može ići u prilog HDZ-u - kaže Karamatić.