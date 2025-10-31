Čović: Novi američki pristup doprinos miru i rješenjima za stabilnu i europsku BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u petak kako očekuje da će zaokret američke politike prema BiH biti doprinos miru i postizanju dugoročnih rješenja koja bi stabilizirala odnose i zajamčila jednakopravnost triju konstitutivnih naroda u ovoj zemlji.

Čović je na upit oko odluke Ureda za nadzor strane imovine američkog ministarstva financija o ukidanju sankcija čelniku najveće srpske stranke SNSD-a Miloradu Dodiku, članovima njegove obitelji i bliskim suradnicima, rekao kako to svjedoči o posve drukčijem pristupu administracije Donalda Trumpa u odnosu na razdoblje prije deset mjeseci.

„Ako je to doprinos da mi u miru pokušamo naći rješenja za Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu, našu domovinu, onda smo na dobrom putu da napravimo dogovor i da ratne rane i ožiljci ostanu negdje iza nas“, rekao je Čović u izjavi za medije u Mostaru gdje je položio vijenac na središnjem spomen obilježju za poginule hrvatske branitelje te zapalio svijeću povodom Svih svetih i Dana mrtvih.

Dodao je kako je to glavna misija politike hrvatskog naroda da se 'stabiliziraju odnosi kako bi BiH otvorila europski put'.

Čović vjeruje da će se na zasjedanju Europskoga vijeća u prosincu moći donijeti odluka o određivanju datuma početka pregovora s Bosnom i Hercegovinom.



To podrazumijeva imenovanje glavnog pregovarača, te usvajanja dvaju zakona o Sudu BiH, te Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća.

Čelnik HDZ-a BiH pozvao je i na očuvanje jednakopravnosti tri konstitutivna naroda sukladno Ustavu, te da u vlasti budu birani legitimni politički predstavnici bez preglasavanja drugih više brojnih naroda.