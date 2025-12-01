Čović: Stabilnost BiH narušava se preglasavanjem Hrvata

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da se narušava stabilnost te zemlje preglasavanjem Hrvata i izrazio uvjerenje kako će oni ipak na općim izborima sljedeće godine izabrati svog člana državnog vrha unatoč tome što je u četiri navrata glasovima Bošnjaka tamo biran Željko Komšić. "Uvjeren sam da ćemo na općim izborima 2026. godine dobiti svog člana Predsjedništva BiH", rekao je Čović u intervju za tiskovinu Glas Srpske iz Banja Luke od ponedjeljka. Čović, koji je i čelnik Hrvatskog narodnog sabora pozvao je na izmjenu Izbornog zakona kako bi se ubuduće spriječila mogućnost da tri i pol puta brojniji Bošnjaci u Federaciji BiH biraju hrvatskoga člana državnoga vrha.

"Donesite bilo koju varijantu u Izbornom zakonu koja će jamčiti da Hrvati biraju svog predstavnika, meni i hrvatskom narodu će to biti prihvatljivo. Bez toga ovo neće biti stabilna država", istaknuo je.

Željko Komšić je u mandatu od 2022. do 2026. po četvrti put biran za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH dominantno glasovima Bošnjaka. Službenu komunikaciju s njim nemaju predstavnici hrvatske politike iz BiH, ali niti službenog Zagreba.

Čelnik HDZ-a BiH dodao je kako je i to jedan od pokušaja dokidanja identiteta i političkih prava triju konstitutivnih naroda ocjenjujući da to neće uspjeti.

"Građanstvo ili unitarna Bosna i Hercegovina ne može i neće zaživjeti. Mi činimo sve da se to ne dogodi. BiH može postojati samo kao zemlja tri ravnopravna konstitutivna naroda u kojoj se njihova prava zaista i poštuju", istaknuo je.

Upitan zalaže li se za uspostavu hrvatskoga entiteta u Bosni i Hercegovini, Čović je odgovorio potvrdno, ali je istodobno ustvrdio kako se to može ostvariti samo izmjenom Ustava zemlje dogovorenog u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma.

"Kad bih mogao, napravio bih ga. Nisam, jer za to treba promijeniti Ustav", rekao je. Po njegovim riječima BiH treba preurediti tako da zadovolji potrebu konstitutivnih naroda i svih stanovnika BiH.