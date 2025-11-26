'BiH bi mogla u prosincu otvoriti pregovore s Europskom unijom'

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ocijenili su u srijedu kako postoje realni izgledi da njihova zemlja u prosincu dobije suglasnost iz Bruxellesa za formalni početak pristupnih pregovora pozvavši sve političke stranke u državi da to i podrže. Krišto je nakon sjednice Vijeća ministara BiH novinarima u Sarajevu kazala kako vjeruje da ima dovoljno političke volje da se u narednim danima usvoje zakoni u sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) što je preduvjet za početak pregovora s Europskom unijom načelno odobrenih još u ožujku 2024. godine.

Bude li se fokusiralo na to a ne na politikantstvo, kazala je Krišto, Vijeće ministara BiH bi već početkom prosinca moglo imenovati i glavnog pregovarača s EU.

"Nemamo vremena za čekanje. Moramo pokazati na praktični način da smo spremni za reforme", kazala je.

Vjeruje kako će Europska komisija odobriti i program reformi vezan za Plan rasta za zapadni Balkan pa bi BiH onda mogla računati na nešto manje od milijardu eura bespovratnih sredstava i povoljnih zajmova namijenjenih za potporu provedbi tih reformi.

Konaković je ustvrdio kako postoji "ogromno raspoloženje" u Bruxellesu da se sredinom prosinca donese odluka o formalnom otvaranju pregovora pa tu priliku ne treba propustiti.

I on vjeruje kako su sada sada stvoreni uvjeti da se usvoje zakoni na koje se već godinama čeka kao i da se imenuje glavni pregovarač no odlučno je na stajalištu kako Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika ne smije biti prepuštena pozicija glavnog pregovarača. Tvrdi kako je ta stranka definitivno na tragu ruskih a ne europskih interesa koju nikako ne zanimaju građani BiH i njihove potrebe.

Kaže kako nema niti jednog dužnosnika u SNSD-u koji bi prije poslušao visoku predstavnicu EU Kaju Kallas nego ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

"Oni su 'ruska podmornica'", kategoričan je Konaković.