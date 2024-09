U rujnu čak 2000 zaraženih koronom! HZJZ: Cijepite se...

Vrijeme je šmrcanja, kihanja, kašlja i povišene temperature. Simptomi su to koji mogu upućivati na više sezonskih zaraznih bolesti. Ipak, najrašireniji je trenutno Covid. Broj zaraza kontinuirano raste sve od lipnja, a početkom rujna zabilježeno je čak 2149 prijava te zarazne bolesti. Tjedan kasnije broj je pomalo u padu, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje očekuju porast broja oboljelih.

- U travnju i ožujku imalo smo tek nekoliko desetaka oboljelih tjedno, a sada ipak vidimo taj porast na preko 2000. Dakle, u zimi ove godine je bilo puno slučajeva pa je na proljeće došlo do pada i onda opet od lipnja brojke kontinuirano rastu. Ne možemo za Covid reći da je sezonska bolest kao gripa jer vidimo da je uvijek prisutan, no, ipak ga je u zimskim mjesecima više nego inače - rekla je Tatjana Nemet Blažić, epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Napomenula je da trenutno haraju podvrste omikorona pod nazivima KP3 i KP2.3.

Preboli se za pet do sedam dana

- To su sojevi koji prevladavaju, ali ima i drugih. Simptomi su povišena temperatura, grlobolja, slabost, bolovi u mišićima i zglobovima te respiratorni simptomi. Bolest nije jako teška moglo bi se reći i preboli se za pet do sedam dana. Komplikacije poput upale pluća očekuju se tek kod ljudi koji su slabijeg imuniteta i s kroničnim bolestima. Smrtnost je sada jako rijetka - rekla je epidemiologinja. Dodala je da cijepljenje preporučaju starijima od 65 i kroničnim bolesnicima i to pogotovo ako se nisu cijepili, ili ako je prošlo šest mjeseci od zadnjeg cijepljenja.

- Dobili smo cjepivo za ovu varijantu koja sada prevladava, a uskoro će stići i za KP2 soj, ali to je vrlo slično. Cijepiti se može uglavnom u Zavodima za javno zdravstvo, a u Zagrebu i u nekim Domovima zdravlja - ističe epidemiologinja. Sezona gripe, tvrdi, još nije počela pa se i malo lakše diše, ali uskoro bi se stvari mogle zahuktati.

- Ne može se baš točno reći, ali sezona gripe mogla bi početi krajem studenog. Najviše zaraženih očekujemo standardno u prosincu i siječnju. Tada bi se mogli spojiti i Covid i gripa pa je preporuka da se svi koji spadaju u osjetljive skupine cijepe i protiv jednog i protiv drugog - zaključila je Nemet Blažević.