Čovjek koji mijenja Kolakušića je osvojio 56 glasova, a sada će četiri godine na plaću u Sabor!

Mislav Kolakušić je objavio kako će podnijeti ostavku na mandat u Hrvatskom saboru nakon što su mu poručili da bi privremenim zamrzavanjem izgubio mjesto u EU parlamentu.

Nije to ni čudo. Plaća u Saboru je 2.500 eura, a u EU skoro 7.500 eura neto i 350 eura dnevnica. Nakon izbora za Europski parlament 9.lipnja, to tijelo se vjerojatno neće konstituirati do rujna. A dotad će Kolakušić primati tri puta veću plaću. Pa čak i ako ne bude ponovno izabran. Ako ga građani opet izaberu, slijedi mu pet godina mandata.

Kolakušić neće svoj mandat neće ostaviti Domovinskom pokretu niti drugom na listi, Zlatku Hasanbegoviću. Iako je bilo pogrešnih spekulacija da će ga u Saboru zamijeniti Hasanbegović, Domovinski pokret po zakonu ne može odrediti zamjenu. Ne gleda se to što je Hasanbegović drugi na listi, niti to što je osvojio više od 6.000 preferencijalnih glasova. Zakon o izboru zastupnika u Sabor kaže da izabranog zastupnika s koalicijske liste mijenja netko s liste stranke koja ga je kandidirala. Dakle, Kolakušića treba zamijeniti netko iz Prava i pravde tko je bio zajedničkoj koalicijskoj listi u prvoj izbornoj jedinici, zajedno s Mislavom Kolakušićem. A to je Dražan Dizdar, bliski Kolakušićev suradnik i glavni tajnik stranke Pravo i pravda.

Dizdar je bio u Živom zidu, ali ga je napustio upravo zbog Sinčića i osnovao stranku Slobodna Hrvatska. Zatim se priključio Kolakušićevu i njegovoj kampanji za EU izbore prije pet godina, a sada je u Pravu i pravdi kojoj je potpredsjednik opet Sinčić. Dizdar je inače profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na parlamentarnim izborima je osvojio 56 glasova, ali zahvaljujući Kolakušiću, sada će za to dobiti četverogodišnji mandat u Saboru. Očekuje se da će i Dizdar biti na Kolakušićevoj liniji i neće podržati niti vladu HDZ-a, niti SDP-a, a ni koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta. Barem ne na početku svog mandata.