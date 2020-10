Čovjek koji sad vodi Ameriku ne vjeruje u evoluciju i klimatske promjene, ne voli gayeve...

<p><strong>Donald Trump</strong> ima koronu i u vojnoj je bolnici Walter Reed.</p><p>Njegove uobičajene dužnosti po protokolu sad obavlja potpredsjednik Mike Pence. </p><h2>Pogledajte video: Trump je u bolnici</h2><h2>Evolucija, klimatske promjene? Što je to?</h2><p>Mike Pence ne vjeruje u evoluciju ni u klimatske promjene, protiv je gayeva i lezbijski i medicinski potpomognute oplodnje.</p><p>Michael Richard Pence rodio se 7. lipnja 1959. godine u Columbusu i po struci je odvjetnik. Od 2013. do 2017. bio je guverner Indiane.</p><p>Mike Pence ne vjeruje u evoluciju. </p><p>Otkrio je to 2009. u intervjuu za Huffington Post: "Vjerujem da je Bog stvorio nebo i zemlju, mora i sve što je u njima."</p><p>- Dobro. Ali vjerujete li da je evolucijom Bog sve to stvorio?, pitali su ga dalje. </p><p>"Kojim je to sredstvima učinio, ne bih mogao reći." </p><h2>Protiv je gayeva</h2><p>Ispalo je da Mike Pence ne "vjeruje" niti u klimatske promjene, zbog čega je kao član Kongresa 2015. glasao protiv načina za smanjivanje zagađenja s CO2, pisao je <a href="https://express.24sata.hr/top-news/pence-kao-da-ne-zna-citati-jasno-pise-ne-diraj-11364" target="_blank"><strong>Express.hr.</strong></a></p><p>Osim toga je protiv homoseksualaca i lezbijki, uopće seksualnih manjina, zbog čega je 2015. potpisao zakon po kojem bi poslodavci imali pravo otpustiti svakog radnika koji se ne povinuje poslodavčevim vjerskim uvjerenjima. </p><p>Apsolutno je za zabranu pobačaja, protiv metoda potpomognute oplodnje, 2003. je bio zagovornik intervencije u Iraku , a 2007. je konačno i posjetio Bagdad, te je za tržnicu Shorja rekao da izgleda "kao sasvim normalna otvorena tržnica u Indiani". </p><p>A riječ je o jednoj od najčešćih meta bombaša samoubojica u toj zemlji. </p><h2>Lijepo piše 'ne diraj', a on dira</h2><p>Kad je 2017. godine posjetio Kennedyjev svemirski centar, Mike Pence završio je na gotovo svim naslovnicama. </p><h2>Možda nije vidio</h2><p>Tijekom razgledavanja Vehicle Assembly Building, postrojenja u kojem su se gradile rakete za Mjesec, poslije i za Space Shuttle,</p><p>Pence je s društvom došao do velikog titanskog poklopca za vrh rakete Orion iza kojega će se nalaziti padobran za sigurno slijetanje kapsule s astronautima pri povratku.</p><p>Potpredsjednik nije mogao odoljeti i cijelim lijevim dlanom iskušao je površinu tog dijela. Točno ispod velikog natpisa "DO NOT TOUCH", odnosno "NE DIRAJ", kao što se vidi na fotografiji.</p><p>Teško je zamisliti da je Pence nepismen, tek nešto manje vjerojatno je zamislivo da natpis nije vidio, jer je ispisan i velikim tiskanim slovima i u crvenoj boji.</p><p>Nije nimalo vjerojatno niti da nije vidio i natpis "kritični dio za svemirske letove" kao objašnjenje stroge zabrane.</p><p>A ipak ga je dotaknuo.<br/> </p>