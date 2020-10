Što ako Donald Trump umre?

U Americi se još nikada nije dogodilo da je predsjednički kandidat umro, ili postao nesposoban za rad, tijekom izbora ili nakon izbor elektora, ali prije potvrde Kongresa

<p>Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je u petak da je pozitivan na COVID-19 i da ide u izolaciju.</p><p>Trump ima blage simptome, no dijagnoza je, manje od pet tjedana prije izbora 3. studenog, otvorila pitanja o tome što se događa ako predsjednički kandidat ili izabrani predsjednik umre ili postane nesposoban za rad.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Mogu li se izbori 3. studenog odgoditi?</h2><p>Nije vjerojatno da će se izbori odgoditi iako u zakonu postoji mogućnost za tako nešto. Američki ustav daje Kongresu moć određivanja datuma izbora, a prema zakonu, oni se održavaju prvog utorka nakon prvog ponedjeljka u studenom, svake četiri godine.</p><p>Zastupnički dom pod demokratskom kontrolom gotovo bi se sigurno usprotivio odgađanju izbora, čak i ako bi Senat, koji je pod nadzorom Republikanaca, to izglasao. Predsjednički izbori u Americi još nikad nisu odgođeni, piše <a href="https://www.reuters.com/article/idUSKBN26N343" target="_blank">Reuters</a>.</p><h2>Što se događa ako kandidat umre prije izbora? </h2><p>Demokratski i Republikanski nacionalni odbori imaju sustav kojim bi pozvali članove da glasaju o zamjenskom kandidatu. Međutim, sada je vjerojatno već prekasno za zamijeniti kandidata na vrijeme za izbore.</p><p>Već je prošao rok za promjenu glasačkih listića u mnogim državama, a glasački listići koji se šalju poštom, za koje se očekuje da će se široko koristiti zbog pandemije koronavirusa, već su poslani glasačima u preko 20 država.</p><p>Ako Kongres ne odgodi izbore, birači bi i dalje birali između republikanca Trumpa i demokrata Joea Bidena, čak i ako netko od njih umre prije 3. studenoga. </p><h2>Što se događa ako kandidat umre prije glasanja elektora?</h2><p>Prema elektorskom sustavu, pobjednik na izborima određuje se osiguravanjem većine "elektorskih glasova" dodijeljenih svim državama i okrugu Columbia proporcionalno njihovom stanovništvu.</p><p>Elektori se sastaju 14. prosinca kako bi glasali za predsjednika. Pobjednik mora dobiti najmanje 270 od 538 glasova.</p><p>Elektori obično glasaju za kandidata koji je dobio najviše glasova u njihovim državama, ali neke države dopuštaju elektorima da daju glas kome god žele. Ipak, više od pola država obvezuje elektore da daju glas kandidatu koji je dobio najviše glasova u njihovoj državi.</p><p>Različite države pak imaju različite zakone, ali većina nema određeno što bi elektori trebali napraviti u slučaju smrti predsjedničkog kandidata. Primjera radi, u Michiganu elektor mora glasati za pobjedničkog kandidata čije je ime bilo na glasačkom listiću, bez obzira bio on živ ili mrtav, dok u Indiani elektor mora glasati za kandidata kojeg je stranka ponudila kao zamjenu za preminulog.</p><p>- U slučaju smrti kandidata, protivnička stranka mogla bi na sudu osporiti treba li dopustiti elektorima da glasaju za zamjenu - rekla je Lara Brown, ravnateljica Fakulteta za politički menadžment na Sveučilištu George Washington.</p><p>No Justin Levitt, profesor na Pravnom fakultetu Loyola, rekao je da smatra nevjerojatnim da će bilo koja stranka pokušati prkositi volji birača ako je jasno da je određeni kandidat pobijedio na izborima.</p><h2>Što ako pobjednik umre nakon izbora elektora, ali prije nego što je Kongres potvrdio izbor?</h2><p>Nakon glasanja elektora, Kongres se mora sastati 6. siječnja kako bi potvrdio rezultate. Ako je predsjednički kandidat osvojio većinu izbornih glasova, a zatim umro, nije potpuno jasno kako bi Kongres riješio situaciju.</p><p>Američki 20. amandman Ustava kaže da izabrani potpredsjednik postaje predsjednikom ako izabrani predsjednik umre prije inauguracije. No otvoreno je pravno pitanje postaje li kandidat formalno izabrani predsjednik nakon što ga izaberu elektori ili tek nakon što Kongres potvrdi rezultate.</p><p>Ako je Kongres odbio glasove za preminulog kandidata i stoga utvrdio da nitko nije osvojio većinu, na Zastupničkom domu je da odabere sljedećeg predsjednika, birajući između tri najbolja kandidata prema dobivenim glasovima.</p><p>Svako državno izaslanstvo u tom slučaju dobiva jedan glas.</p><p>Nijedan pobjednički kandidat nikada nije umro nakon izbora, a prije inauguracije. </p><h2>Što će se dogoditi ako novoizabrani predsjednik umre ili postane nesposoban za rad nakon što je Kongres potvrdio rezultat?</h2><p>Prema Američkom ustavu, izabrani predsjednik priseže 20. siječnja, na Dan inauguracije, dva tjedna nakon što Kongres potvrdi rezultat. Ako bi izabrani predsjednik umro, izabrani potpredsjednik polagao bi zakletvu 20. siječnja.</p>