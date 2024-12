Otac zakopanih beba surađivao s čovjekom koji je bio uhićen s Franciškovićem nakon prosvjeda

Slučaj iz Ljublja Kalničkog, gdje su u utorak poslijepodne pronađena tijela dvije bebe zakopane u šumi, šokirao je Hrvatsku. Otac (38) iz Splita, koji je prije radikaliziranja vlastitih vjerskih uvjerenja bio klapski pjevač, vaterpolist i uzoran katolik, po struci bacc. fizioterapeut, a surađivao je s "Organizacijom Obrane Zdravlja" koja na svojim internetskim stranicama nudi niz kontroverznih savjeta kako potpuno izliječiti različite bolesti alternativnim metodama.

Tako primjerice, u moru internetskog nadriliječništva, stoji i kako se rak pluća, pa čak i onaj u poodmakloj fazi, može izliječiti "organiziranim programom prirodnog liječenja" koji uključuje post na prirodnim sokovima i čajevima, raznim oblozima od biljaka i gline, a navodi se i da je "nekad je neophodno izazivanje povraćanja teških toksina iz pluća uz pomoć tinkture od lobelije."

Iza organizacije stoji Denis Bašnec, koji je prije tri godine priveden zbog poticanja na terorizam. Bašnec sebe naziva "liječnikom prirodne medicine, fitoterapeutom, herbalistom i nutricionistom". Do spomenutog privođenja, a uz koje je dospio u fokus dijela javnosti, došlo je krajem 2021. nakon prosvjeda protiv anticovid mjera. Među uhićenima su se tada našli Natko Kovačević, Marko Francišković i Denis Bašnec.

Nakon medijskih natpisa oglasio se putem svog Facebook profila. Odgovor prenosimo u cijelosti:

"UOČI MEDIJSKE PRIPREME (SOTONIZIRANJE) NEINFORMIRANE JAVNOSTI ZA PONOVNO UHIĆENJE mene - Denis Bašnec, EVO IZJAVE ZA ANTIBOŽJE MEDIJE

Počelo je. Gledanost naših stranica je veća nego ikad. Izlječenja su čudesnija nego ikad. Ali mainstream mediji su počeli teškom artiljerijom pucati na nas kako god stignu. Ali to je tek početak. Pravi rat sa lažima i iskrivljavanjem slike o nama tek kreću. Izmišljaju mi zaposlenike i stvari koje nisam rekao. Još samo čekam da kažu da sam agent Mosada, da sam u Gazi ubijao teroriste i nevine civile.... Vi iz medija koji ovo gledate znajte da vas se ne bojim. Znam da pratite što pišem. Ne bojim se ni policije ni uskoka i samo preporučujem da nitko ne kreće na mene jer neće dobro proći na kraju, jer ja ću pobijediti sve vas "bez ispaljenog metka" bez upotrebe ikakve sile, jer Bog sa nebesa će ratovati za mene protiv vas, kao i uvijek dosad. Samo sada prvi puta imam priliku da cijela exYU javnost sazna za mene. Farmaceutska mafijo, kao i nekad, znao sam izgubiti bitku ali sam dobio svaki rat protiv vas, tako će opet biti. Smeta vam što ne dajem intervjue kako vi želite i što se ljudi mogu potpuno izliječiti od takozvanih neizlječivih bolesti slušajući savjete i još puno toga što javno objavljujem. Govorite da radim samo za novac. Pa ja sam financijski nezavisan od vašeg odvratnog sistema. Svima kažem kako da se izliječe bez kupovine ikakvih prirodnih ili neprirodnih lijekova jer sve počinje od glave i zdravog života u kompletnoj fizičko-psihičkoj razini. A tko hoće ubrzati proces izlječenja slobodan je da kupi ili ne kupi prirodne biljne lijekove Tko traga uporno, naći će izlaz čak i gdje se nije nadao. Nećete mi ničim pokvariti ovaj raj koji imam u glavi. Ja za sve što radim imam dozvolu na papiru od Republike Hrvatske. Uvijek ste na kraju izgubili u tihoj borbi. A sada ste glasno počeli medijsku kampanju protiv mene da pridobijete javnost koja vam slijepo vjeruje i ide u propast za vama u istu jamu.

ZA NEBESKI DOM SPREMNI !!!"

Novinarima je i zaprijetio tužbom.

- Novinarima koji pišu što ih volja i to protiv mene, a nije istina i odbili su danas obrisati te klevete.... ide im kaznena prijava, jedan po jedan! Ukoliko policija i sud i državni odvjetnici neće postupiti po Zakonu Republike Hrvatske - onda će se uključiti u postupak i država Izrael. Koja za razliku od drugih država, brine o svojim ljudima. Rok brisanja kleveta je danas do 00:00! Pa tko hoće biti osuđen za antisemitizam i klevetu i javno sramoćenje, neka se igra sa Zakonom! Neće više biti pravne milosti prema počiniteljima zlodjela od naše strane! Kad već to sve pišete zašto me opet ne prijavite hrvatskoj policiji? Zato jer sam bio ispitivan i pušten kao nevin čovjek protiv kojeg nije dokazana ikakva krivnja. Ja sve važno ĉime se bavim i koja su moja zanimanja imam dokumentirano na papiru. Inače bih najkasnije danas sa ispitivanja bio odveden iza rešetaka.... u zatvor..... Očito neće biti prvi puta da mi netko isplaćuje odštetu.... - napisao je u drugoj objavi.