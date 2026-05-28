SUDAR TRAKTORA I KAMIONA

Čovjek poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Požege

Piše Ivan Jukić,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Čovjek je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila kod Požege, potvrdila je požeško-slavonska policija.

Do nesreće je došlo nešto prije 12.30 sati u mjestu Rajsavac, u blizini kućnog broja 26, gdje su se sudarili kamion i traktor.

Policija je isprva izvijestila kako je jedna osoba ozlijeđena, no ubrzo je stigla potvrda da je osoba preminula od zadobivenih ozljeda.

Na mjestu nesreće slijedi policijski očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o uzroku tragedije.

