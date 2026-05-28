Obavijesti

News

Komentari 0
SUDAR U ZAVOJU

Teška nesreća u Lici: Dva motociklista završila u bolnici

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća u Lici: Dva motociklista završila u bolnici
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Austrijanac je zadržan na liječenju u KBC-u Rijeka, dok je Slovenac završio u Općoj bolnici Gospić

Dvojica motociklista teško su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 10.40 sati na državnoj cesti D25 u Brušanima. Naime, austrijski državljanin (29) vozio je motocikl iz smjera Gospića prema Karlobagu, a ulaskom u desni zavoj zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motorom.

Prešao je u prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera te se sudario s motociklom slovenskih registracija kojim je upravljao slovenski državljanin (69).

UDARIO PREDNJIM DIJELOM Nesreća kod Lipika: Čovjek (78) prešao u suprotni trak i udario u auto. Vozač teško ozlijeđen...
Nesreća kod Lipika: Čovjek (78) prešao u suprotni trak i udario u auto. Vozač teško ozlijeđen...

U silovitom sudaru teško su ozlijeđena oba vozača. Austrijanac je zadržan na liječenju u KBC-u Rijeka, dok je Slovenac završio u Općoj bolnici Gospić.

Protiv 29-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026