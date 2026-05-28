Teška nesreća u Lici: Dva motociklista završila u bolnici

Dvojica motociklista teško su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 10.40 sati na državnoj cesti D25 u Brušanima. Naime, austrijski državljanin (29) vozio je motocikl iz smjera Gospića prema Karlobagu, a ulaskom u desni zavoj zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motorom.

Prešao je u prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera te se sudario s motociklom slovenskih registracija kojim je upravljao slovenski državljanin (69).

U silovitom sudaru teško su ozlijeđena oba vozača. Austrijanac je zadržan na liječenju u KBC-u Rijeka, dok je Slovenac završio u Općoj bolnici Gospić.

Protiv 29-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće.