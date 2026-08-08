Motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Učke

Čovjek je poginuo u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na staroj cesti prema Učki, javljaju iz PU primorsko-goranske.

Nesreća se dogodila oko 16:50 na ŽC-5047 kod Poklona, a u njoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo.

Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.

Očevid je u tijeku, a više informacija bit će dostupno po njegovu završetku.