Nesreća se dogodila oko 16:50 na ŽC-5047, staroj cesti prema Učki, kod Poklona, javljaju iz PU primorsko-goranske
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Motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Učke
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Čovjek je poginuo u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na staroj cesti prema Učki, javljaju iz PU primorsko-goranske.
Nesreća se dogodila oko 16:50 na ŽC-5047 kod Poklona, a u njoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo.
Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.
Očevid je u tijeku, a više informacija bit će dostupno po njegovu završetku.
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