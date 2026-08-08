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OČEVID U TIJEKU

Motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Učke

Piše Julia Očić,
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Motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Učke
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Nesreća se dogodila oko 16:50 na ŽC-5047, staroj cesti prema Učki, kod Poklona, javljaju iz PU primorsko-goranske

Čovjek je poginuo u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na staroj cesti prema Učki, javljaju iz PU primorsko-goranske.

Nesreća se dogodila oko 16:50 na ŽC-5047 kod Poklona, a u njoj su sudjelovali motocikl i osobno vozilo. 

Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.

Očevid je u tijeku, a više informacija bit će dostupno po njegovu završetku.

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Komentari 12
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