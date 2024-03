Čovjek zbog Šprajca dobio kaznenu prijavu od katoličke udruge, evo što je napisao

- Te pizdune treba polit benzinom i zapaliti - napisao je M. M. na Facebook stranici TV voditelja i urednika emisije „Stanje nacije“ Zorana Šprajca te zbog toga 'zaradio' kaznenu prijavu od strane Zaklade za pravnu kulturu Ordo Iuris na Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Komentar se odnosio na epizodu emisije „Stanje nacije“ u kojoj je Ordo Iuris klevetan i vrijeđan od strane urednika i voditelja emisije. Šprajc je svojim nastupom isprovocirao takve riječi, no nije našao shodnim obrisati sporni komentar, koji usput rečeno nije bio jedini koji sadrži govor mržnje upućen Ordo Iuris-u, ističu iz Zaklade.

Ordo Iuris smatra da se stav može protegnuti i na novinare, jer su oni kad je riječ o ostvarivanju prava na slobodu izražavanja, uz političare, najzaštićenija skupina po tom pitanju, stoga, argumentum a contrario, imaju i veću odgovornost kod uživanja tog prava, zaključuju.

- Dobili smo i mi poklon… Prekršajnu prijavu. To jest, nismo ju još dobili, ali nadamo se da će uskoro stići. Tu prijavu poslala nam je katolička udruga Ordo Iuris. To su oni dobri i brižni ljudi koji bi ženama zabranili pobačaj, uske traperice, kratke suknje i sve što muškarce može uzbuditi. A očito je riječ o udruzi čiji se članovi lako mogu uzbuditi pa ih je tako uzbudila i naša mala školica seksa s Marijom Zadravec. I kad su shvatili koliko ih je naša Marija uzbudila svojom lekcijom o prevenciji spolnih bolesti navlačeći kondom na bananu, počeli su ga i oni navlačiti te nam uputili prekršajnu prijavu zbog neprimjerenog nastupa porno glumice u tako kasnom terminu, ističu, iza 22 sata i 30 minuta! Valjda bi ljudi iz Ordo Iurisa to htjeli gledati u jutarnjem terminu. Možemo ih razumjeti… Zornjak je zornjak - rekao je televizijski voditelj Zoran Šprajc.