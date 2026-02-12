Obavijesti

ZAKON ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Ministar otkrio koji iznos plaće morate imati da bi kupili jeftini državni stan: Evo i detalja...

Piše Ivan Pandžić, Ivan Štengl,
Zagreb: Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić predstavio je novi Zakon o priuštivom stanovanju | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ciljane skupine su mladi do 45 godina s obitelji i djecom, građani deficitarnih zanimanja te ranjive skupine poput starijih od 65 godina, osoba s invaliditetom, obitelji djece s teškoćama u razvoju...

Admiral

Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je prvi Zakon o priuštivom stanovanju koji će već ovaj mjesec bit na Vladi, a trebao bi na proljeće stupiti na snagu.

Najavio je da će se u pet godina izgraditi 8000 jeftinijih stanova za prodaju i najam. Ti stanovi bi se prodavali po cijeni gradnje, a u svakoj zgradi ih pola bilo za najam po cijeni koja ne prelazi 30 posto prihoda obitelji. Ministar je najavio i prvi puta gradnju mikrostanova koji bi bili u najmu za mlade, a površina tih malih stanova bi bila od 18 do 26 četvornih metara. To je samo dio mjera.
Stanovanje je osnovna ljudska potreba i imamo manjak stanova iako se iz statistike tako ne čini. Ali 958.000 stanova ili 40 posto uopće ne služi za stanovanje – rekao je Bačić.

Lokalne uprave će morati napraviti planove i potrebe za stanovima. Za to mogu osnovati i svoju ustanovu, a može to raditi i državni APN. APN će inače biti glavna poluga koja će graditi stanove. 

Bačić je prvi puta otkrio i koji će prihodovni kriterij biti za mogućnost kupnje jeftinijeg stana. To je 2,5 medijalne lokalne plaće neto. Ona zavisi od grada do grada, no prema posljednjim podacima je iznosila 1278 eura na razini Hrvatske. To znači da će samac s neto plaćom nižom od 3195 eura moći kupiti državni jeftiniji stan. Za svakog člana obitelji se povećava limit za pola medijalne plaće. 

Zagreb: Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Ba?i? predstavio je novi Zakon o priuštivom stanovanju | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

No, ukupno se u pet godina planira na tržište staviti 20.200 stanova. Osim gradnje za priuštivi najam, tu je gradnja na potpomognutim područjima, aktivacijom 9000 praznih jedinca, ali i izgradnja 1200 stanova preko neprofitnih zadruga. 

Država je već promijenila zakone kako bi se brže izdavale dozvole za gradnju stanova za priuštivo stanovanje.

