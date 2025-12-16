Crna Gora je u utorak u Bruxellesu zatvorila pet pregovaračkih poglavlja i tako se približila svom cilju da ih do kraja sljedeće godine zatvori sva.
Crna Gora zatvorila pet pregovaračkih poglavlja
Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila pregovore u poglavlju 3, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, poglavlju 4, sloboda kretanja kapitala, poglavlju 6, pravo trgovačkih društava, poglavlju 11, poljoprivreda i ruralnih razvoj i u poglavlju 13, ribarstvo.
Crna Gora sada ima 12 zatvorenih poglavlja.
Crnogorsko izaslanstvo na međuvladinoj konferenciji predvodio je premijer Milojko Spajić, a EU danska ministrica za europske poslove Marie Bjerre.
Crna Gora bi u utorak mogla dobiti još jednu povoljnu vijest. Ministri za europske poslove mogli bi podržati uspostavu ad hoc radne skupine koja bi bila zadužena za izradu nacrta pristupnog sporazuma.
