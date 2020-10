Crnac bez korone: Malo selo u Slavoniji od početka krize ima 0 zaraženih, otkrili su svoju tajnu

Statistički bi na 1500 stanovnika trebali već imati zaražene, no to se nije dogodilo. Nema tu neke tajne, samo se pridržavaju mjera i klone se većih gradova. Neki ga uspoređuju s Asterixovim malim galskim selom

<p>U Slavoniji se krije maleno mjestašce imena Crnac koje od početka korona krize nije imalo niti jednu osobu zaraženu koronom, piše <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3912456/bez-korone-od-pocetka-epidemije-sto-to-znaju-u-slavonskom-selu-crnac-a-ne-znaju-u-ostatku-hravstke/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Statistički bi na 1500 stanovnika trebali već imati zaražene, no to se nije dogodilo. Nema tu neke tajne, samo se pridržavaju mjera i klone se većih gradova. Neki ovo mjestašce uspoređuju s Asterixovim malim galskim selom koje je uporno odolijevalo Rimljanima.</p><p>- Ne ide se toliko u veće gradove na noćne izlaske. U trgovine se uvijek nose maske, dezinfekcija je obavezna i u školama se mladi drže mjera - kazao je Bojan Stojčević iz tog mjesta.</p><p>Pomažu starijima kojih u tom mjestu ima najviše, a smatraju i da je u borbi protiv korone pomogla i činjenica što se u selu uglavnom bave poljoprivredom na prostranim slavonskim poljima.</p><p>- Poljoprivreda je, kako kažu naši stari, tvornica pod vedrim nebom. I svoje radno vrijeme naši OPG-ovi provode vani. Možda je tajna u tome - kazao je Mato Damjan, načelnik općine Crnac.</p><p>Okupljanja ispred trgovina i kafića nema, na misama se drže mjera, a jedini koji su kršili pravila su bili oni koji su dolazili izvana i to još onda kad su se morale imati propusnice.</p>