Nova karta zaraženosti u Europi: Hrvatska u crvenoj zoni

Ažurirana svakog četvrtka, karta ima dva glavna kriterija za klasificiranje zemalja: stopu novih slučajeva na 100.000 stanovnika tijekom posljednjih 14 dana i stopu pozitivnih testova

<p>Na karti epidemiološkog stanja u Europi koju svakog tjedna priprema Europski centar za kontrolu i prevenciju kao preporuku za usklađivanje mjera kretanja među članicama EU-a, sve brojnijim zemljama u crvenoj zoni pridružile su se i Italija i Austrija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Europi</strong></p><p>Karta koju je izradio Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) obuhvaća 27 zemalja Europske unije, Veliku Britaniju i članice Europskog gospodarskog prostora poput Norveške i Islanda, ukupno tridesetak država.</p><p>- Stope zaraza, popunjenosti bolnica ali i smrtnost povećavaju se u cijeloj Europi - upozorila je u četvrtak direktorica ECDC-a <strong>Andrea Ammon</strong> u razgovoru za BBC i pozvala na pokretanje masovnih testiranja i praćenja kontakata. </p><p>Karta, o kojoj je početkom listopada odlučila EU, trebala bi omogućiti bolje usklađenje preporuka. </p><p>Ažurirana svakog četvrtka, karta ima dva glavna kriterija za klasificiranje zemalja: stopu novih slučajeva na 100.000 stanovnika tijekom posljednjih 14 dana i stopu pozitivnih testova, ovisno jesu ili viši ili niži od 4 posto. </p><p><strong>Zemlje prelaze u crvenu zonu </strong></p><p>U novoj verziji od četvrtka, samo jedna zemlja je većim dijelom zelena, a to je Norveška, ali bez regije Osla koja je u narančastoj zoni. </p><p>Finska i Grčka, većinom zelene prošlog tjedna, sada su uglavnom u narančastom, a isti status su zadržale Njemačka, Švedska, Danska, Cipar i tri baltičke zemlje. </p><p>Sve druge zemlje, među kojima i Francuska, Španjolska, Poljska, Rumunjska i Portugal su u crvenoj zoni. Italija i Austrija , koje su do sada bile u narančastoj prešle su u crvenu zonu.</p><p>Austrija je u četvrtak zabilježila rekordnih 2435 novozaraženih tijekom 24 sata.</p><p>Italija je u posljednja 24 sata imala 16.079 novih slučajeva zaraze koronavirusom, objavilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva, što je novi rekord od početka epidemije</p><p>Belgija i Velika Britanija, do sada u crvenoj zoni, prešle su u sivu zbog nedostatnih ažuriranih podataka. </p><p><strong>Njemačka obara rekorde</strong></p><p>Kontinent je u četvrtak prešao 8 milijuna slučajeva i 256.000 umrlih, prema podacima agencije France presse. </p><p>Njemačka koja ima blizu 9900 umrlih zabilježila je u četvrtak gotovo 11.300 novih slučajeva u 24 sata, što je apsolutni rekord. </p><p>U Irskoj u želji da "propisno proslave Božić", kako je rekao premijer <strong>Micheal Martin</strong>, u srijedu su na snagu stupile najstrože mjere u Europi. Cijelo stanovništvo je u karanteni šest tjedana, sve trgovine koje nisu nužne su zatvorene ali škole su otvorene.</p><p>Wales je od petak u karanteni na dva tjedna. U Velikoj Britaniji, koja ima najviše umrlih, 44.158, ograničenjima je obuhvaćeno 28 milijuna Engleza, a pubovi i restorani su zatvoreni u Sjevernoj Irskoj.</p><p>U Francuskoj je dijagnosticirano 41.622 slučaja u 24 sata, 15.000 više nego u srijedu, što je novi rekord. </p><p>Vlada je u četvrtak proširila područje noćnog redarstvenog sata od 21 do 6 ujutro tako da od subote na šest tjedana zahvaća 46 milijuna ljudi, ili dvije trećine stanovništva, uključujući Pariz i ostale velike gradove .</p><p>Ministarstvo zdravstva u Češkoj objavilo je u četvrtak da je ta zemlja imala rekordnih 14.968 novih slučajeva u posljednja 24 sata.</p><p>Češka koja ima najveći broj novih slučajeva i smrti na 100. 000 stanovnika u posljednja dva tjedna, uvela je u četvrtak djelomičnu karantenu do 3. studenoga, ograničenja kretanja i kontakata, zatvaranje svih dućana koji nisu nužni. </p><p>Poljsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je o novih dnevnih 12.107 slučajeva i 168 smrti.</p><p>Belgija se odlučila za noćni redarstveni sat i zatvaranje kafića i restorana tijekom mjesec dana, a vlasti govore o puno gorem stanju nego u proljeće. Ministrica vanjskih poslova Sophie Wilmès je na intenzivnoj njezi.</p><p>Na sjeveru Italije, Lombardija je odredila noćni redarstveni sat od četvrtak tijekom tri tjedna. Atena i Solun dva najveća grčka grada od subote uvode noćni redarstveni sat. </p><p>Najsiromašnija zemlja EU, Bugarska je u četvrtak odredila obvezu nošenja maske na otvorenom. Ministar zdravstva, <strong>Kostadin Anguelov</strong> je upozorio na stanje medicinskog osoblja i istaknuo da su svi umorni i velik dio ih je zaražen, bolestan dok su neki na intenzivnoj njezi i dodao da im treba pomoć".</p><p>Stanje se i dalje pogoršava u Španjolskoj, koja je postala prva zemlja EU-u i šesta u svijetu s više od milijun slučajeva koronavirusa. U toj je zemlji od Covida-19 umrlo 34.366 ljudi. Vlasti su naredile nova ograničenja, djelomičnu karantenu u desetak novih gradova, među kojima u Zaragozi i u nekim regijama. </p><p><b>Korona virus u regiji</b></p><p>I druge zemlje su u četvrtak zabilježile rekorde: Danska s 760 novih slučajeva na 6,8 milijuna stanovnika, Hrvatska s 1563 , gdje vladu zabrinjavaju mikro žarišta i Bosna s 999 novozaraženih.</p><p>Rekordan broj novozaraženih je i u Portugalu gdje tri općine sjevera, ili 150.000 ljudi, moraju u opću karantenu u petak a kretanja među općinama su zabranjena u cijeloj zemlji za praznik Svih svetih, od 30. listopada do 3. studenoga. </p><p>U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1663 novozaraženih koronavirusom, što je novi rekord dnevnih infekcija. Zemlja je u četvrtak najavila nova ograničenja od subote, trgovački centri, restorani i hoteli će biti zatvoreni i radit će samo trećina javnog prijevoza. </p><p>Pandemija je u svijetu od prosinca prošle godine odnijela najmanje 1.133.136 života, prema podacima AFP od četvrtka.</p>