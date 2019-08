Crni oblaci i munje nad cijelim Zagrebom: Grom zapalio kuću

Nešto iza podneva nad Zagrebom su se nadvili crni oblaci, a uskoro su počele sijevati munje nad većim dijelom grada. Čuje se jaka grmljavina, osjetno je zahladilo, a počela je padati i obilna kiša.

Udar groma oko 13 sati zapalio je krov kuće u Ježdovcu. Na terenu je 19 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Požar je brzo ugašen i srećom nitko nije stradao.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Počela je grmljavina, sijevalo je na sve strane, ali taj tren kad je grunulo, zatresli su nam se prozori, bilo je strašno - rekla nam je susjeda.

Još jedna kuća zapalila se tijekom nevremena u Brezovičkoj ulici u Novom Zagrebu. Ali u ovom slučaju grom nije bio uzrok nego je jedan muškarac krenuo paliti drvene letve taman kada je počelo nevrijeme te više nije mogao kontrolirati vatru koja se proširila na kuću.

Osjetno zahlađenje

Kako su ranije najavili, danas na širem području grada može pasti kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura oko 26 °C.

Sutra će također biti pretežno oblačno. Krajem dana i u noći na subotu može pasti malo kiše na širem području grada. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 20, a najviša dnevna od 28 do 30 °C.

