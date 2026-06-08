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TROJE TEŠKO OZLIJEĐENIH

CRNI VIKEND U LICI Srbin pijan udario u ogradu, Nizozemac pao s motocikla. Ukupno 19 nesreća

Piše Antonela Šaponja,
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CRNI VIKEND U LICI Srbin pijan udario u ogradu, Nizozemac pao s motocikla. Ukupno 19 nesreća
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Najteža nesreća dogodila se u noći sa subote na nedjelju u Vranovači

Tijekom proteklog vikenda na području Ličko-senjske županije dogodilo se 19 prometnih nesreća u kojima su tri osobe teško, a pet osoba lakše ozlijeđene, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

Najteža nesreća dogodila se u noći sa subote na nedjelju u Vranovači. Oko 00.35 sati 37-godišnji državljanin Srbije pod utjecajem alkohola vozio je osobni automobil srpskih registracija iz smjera Prijeboja prema Korenici. Dolaskom do kružnog toka zbog neprilagođene brzine prešao je na suprotnu stranu kružnog toka i udario u betonsku ogradu. Teško je ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zadar.

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Istoga dana oko 12.05 sati na državnoj cesti D218 u Donjem Lapcu 70-godišnji hrvatski državljanin, vozeći automobil zagrebačkih registracija iz smjera graničnog prijelaza Užljebić prema Donjem Lapcu, u lijevom je zavoju prešao na suprotni kolnički trak. Tada je udario u motocikl šibenskih registracija kojim je upravljala 52-godišnja hrvatska državljanka. Motociklistica je teško ozlijeđena i zadržana na liječenju u KBC-u Rijeka. Policija će protiv vozača automobila podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće.

Treća teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju na državnoj cesti D8 u Rudelić Dragi. Oko podneva je 67-godišnji državljanin Nizozemske upravljao motociklom nizozemskih registracija iz smjera Rijeke prema Zadru. U oštrom lijevom zavoju zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Teško je ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Gospić.

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Lakše ozljede zadobilo je pet osoba u prometnim nesrećama koje su se dogodile u Otočcu, Senju i Korenici.

Policija je tijekom vikenda evidentirala i 12 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Tri su se dogodile na području Gospića, tri u Otočcu, tri u Novalji, dvije u Korenici te jedna u Senju.

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