Troje mrtvih na motociklima u samo nekoliko sati kod Zadra

U razmaku od samo nekoliko sati na području Zadarske županije danas su se dogodile dvije teške prometne nesreće u kojima je poginulo ukupno troje ljudi, a svi su bili na motociklima.

Teška nesreća dogodila se oko 15:30 na ulazu u naselje Murvica u okolici Zadra. Prema informacijama iz PU zadarske, došlo je do sudara automobila i motocikla. U nesreći su poginule dvije osobe koje su bile na motociklu. Kako neslužbeno doznaje 24sata, dvoje poginulih u Murvici su hrvatski državljani, žena i muškarac. Policija će nakon očevida objaviti detalje nesreće.

Spomenuta nesreća dogodila se jedva tri sata nakon što je na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo još jedan vozač motocikla. Provedenim očevidom policija je utvrdila da je u nesreći stradao austrijski državljanin (52) koji je upravljao motociklom u smjeru sjevera. Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad vozilom, izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.

Zbog očevida i osiguranja mjesta nesreće, dionica Jadranske magistrale od Posedarja do križanja s cestom DC-54 bila je potpuno zatvorena za sav promet od 13:20 do 15:55 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.