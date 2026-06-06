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UŽAS U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Troje mrtvih na motociklima u samo nekoliko sati kod Zadra

Piše Julia Očić,
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Troje mrtvih na motociklima u samo nekoliko sati kod Zadra
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako neslužbeno doznaje 24sata, dvoje poginulih u Murvici su hrvatski državljani, žena i muškarac. Policija će nakon očevida objaviti detalje nesreće

U razmaku od samo nekoliko sati na području Zadarske županije danas su se dogodile dvije teške prometne nesreće u kojima je poginulo ukupno troje ljudi, a svi su bili na motociklima. 

Teška nesreća dogodila se oko 15:30 na ulazu u naselje Murvica u okolici Zadra. Prema informacijama iz PU zadarske, došlo je do sudara automobila i motocikla. U nesreći su poginule dvije osobe koje su bile na motociklu. Kako neslužbeno doznaje 24sata, dvoje poginulih u Murvici su hrvatski državljani, žena i muškarac. Policija će nakon očevida objaviti detalje nesreće.

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Spomenuta nesreća dogodila se jedva tri sata nakon što je na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo još jedan vozač motocikla. Provedenim očevidom policija je utvrdila da je u nesreći stradao austrijski državljanin (52) koji je upravljao motociklom u smjeru sjevera. Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad vozilom, izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. 

Zbog očevida i osiguranja mjesta nesreće, dionica Jadranske magistrale od Posedarja do križanja s cestom DC-54 bila je potpuno zatvorena za sav promet od 13:20 do 15:55 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

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