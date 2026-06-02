U MJESTU JEZERCE

UŽAS KOD PLITVICA U sudaru s autom poginuo motociklist, suputnicu našli u teškom stanju

Piše Bogdan Blotnej,
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, od siline udara žena s motocikla doslovno je odletjela van ceste. U travi ju je pronašao tim Hitne te su je s vatrogascima JVP Plitvička jezera prebacili do helikoptera

Vozač motocikla poginuo je u utorak oko 16.10 sati u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Jezerce nedaleko od Plitvičkih jezera. Kako je potvrdila PU ličko-senjska, na državnoj cesti DC429 se iz još nepoznatog razloga sudario se s automobilom.

Teško je ozlijeđena suputnica na motociklu. Kako neslužbeno doznajemo, od siline udara doslovno je odletjela van ceste. U travi ju je pronašao tim Hitne pomoći te su je s vatrogascima JVP Plitvička jezera prebacili na sigurno. Uskoro je došao i helikopter Hitne pomoći koji ju je prevezao do KBC-a Rijeka na Sušaku. Neslužbeno, i njezino je stanje kritično.

Zbog krhotina, ali i očevida promet je u prekidu te se odvija obilazno.

- Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC429 Plitvička Jezera – Prijeboj promet je u prekidu u mjestu Jezerce. Obilazak: Prijeboj-Ličko Petrovo Selo-DC1 - navode iz HAK-a.

