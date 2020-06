'Cro kartica u srijedu na Vladi'

Na pitanje želi li i dalje biti ministar turizma, Cappelli je rekao da o tome odlučuje premijer, a da je on svojim znanjem i iskustvom na raspolaganju HDZ-u

<p>Ministar turizma<strong> Gari Cappelli </strong>u utorak je izjavio kako očekuje da će se ove sezone ostvariti 30 posto prošlogodišnjeg turističkog rezultata, jer se Hrvatska dokazala u borbi protiv koronavirusa i to je prepoznato na tržištu.</p><p>"Nisam optimist, nego sam realan", rekao je Cappelli u Opatiji, gdje je u Ugostiteljskoj školi potpisao ugovor o dodjeli novca za pokretanje Regionalnog centra kompetentnosti. </p><p>Kazao je da je rana aktivnost u hrvatskom turizmu, usporedno s ublažavanjem mjera, a temeljem preporuka struke, rezultirala velikim interesom za dolazak u Hrvatsku.</p><p>"Gdje postoji takav red za ulaz u zemlju, u tri ili četiri kolone?", pitao je Cappelli.</p><p>Istaknuo je da već sad neki objekti u Dalmaciji moraju odbijati booking u kolovozu jer su puni.</p><p>Potrebno je strpljenje za otvaranje zemalja emitivnih tržišta. Razumijem moje kolege ministre koji su djelomično u bojazni, a ujedno štite svoju ekonomiju, rekao je Cappelli. No, istaknuo je, nakon 15. lipnja se otvaraju praktično sve granice unutar EU-a, a Hrvatska razmišlja da tada bilateralno otvorila granice i za BiH i Izrael. </p><p>Najavio je da će se u srijedu na Vladi naći točka o Cro kartici, pri čemu će se, odobriti njena uporaba. Od 1. srpnja kreće u optjecaj, rekao je. </p><p>Na novinarsko pitanje o najavljenom portalu za booking u Hrvatskoj, Cappelli je kazao da se time željelo pomoći domaćim privatnim iznajmljivačima da plaćaju manje provizije web portalima.</p><p>"Imamo dva-tri web portala za booking iz inozemstva. Nemamo ništa protiv turističkih agencija ni web portala koji uredno plaćaju poreze u Hrvatskoj, no na razini cijele Europe je problem portala koji ne plaćaju porez nigdje, jer se ne zna gdje im je sjedište", kazao je Cappelli.</p><p>O pronalaženju rješenja za ovaj problem se na razini EU razgovara nekoliko godina, rekao je.</p><p>Upitan za ocjenu svoga ministarskog mandata, naveo je da je u tom razdoblju povećano investiranje u hrvatski turizam za 55 posto, zaposleno novih 20.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu, u tri sezone dovedeno 60 milijuna turista i ostvarene tri najbolje sezone dosad.</p><p>"Nakon tih rezultata mogu mirno u turističku mirovinu", rekao je.</p><p>Na pitanje želi li i dalje biti ministar turizma, Cappelli je rekao da o tome odlučuje premijer, a da je on svojim znanjem i iskustvom na raspolaganju HDZ-u.</p><p>Direktor Hrvatske turističke zajednice <strong>Kristjan Staničić </strong>rekao je da HTZ intenzivno radi na promociji Hrvatske na svim tržištima, u očekivanju otvaranja granica.</p><p>Komentirajući pokušaje nekih zemalja da zadrže svoje građane u turizmu unutar svojih granica, Staničić je rekao da će sigurno dio tih turista ostati u svojoj zemlji, ali da će mnogi sigurno doći i u Hrvatsku. Mi imamo prednost zahvaljujući blizini emitivnih tržišta i dobroj cestovnoj povezanosti, istaknuo je.</p><p> Govoreći o najavljenom web portalu, naveo je da privatni smještaj zaslužuje snažniju promociju. To bi bio zajednički registar svih pružatelja usluga u turizma s promotivnom namjenom, dodao je direktor HTZ. </p><p> Staničić je boravio u utorak na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki pokraj Opatije, gdje je otvoren novi aneks zgrade fakulteta. </p>