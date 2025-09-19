Obavijesti

ZBOG VELIKOG INTERESA

Croatia Airlines izravnim letovima od sada Zagreb i Berlin povezuje cijele godine

Croatia Airlines izravnim letovima od sada Zagreb i Berlin povezuje cijele godine
Velika Gorica: Croatia Airlines i MZLZ obilježili uvođenje novih ovosezonskih letova | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U ovogodišnjem ljetnom redu letenja CA je uvela pet novih sezonskih linija iz Zagreba - za Hamburg, Bukurešt, Milano, Madrid i Prag

Croatia Airlines (CA) uvodi novu cjelogodišnju liniju Zagreb-Berlin, koju je s Turističkom zajednicom grada Zagreba (TZGZ) i predstavila u Berlinu partnerima i medijima, izvijestili su u petak iz CA, ističući da je uvode zbog interesa putnika i strateške važnosti povezivanja dva grada. Nacionalni avioprijevoznik će izravnim letovima Zagreb i Berlin povezivati tri puta tjedno, a time se dosadašnja sezonska linija na toj relaciji pretvara u novu liniju dostupnu cijele godine.

"Sezonski letovi Zagreb-Berlin uvedeni su u ljetnom redu letenja 2024. te su obavljani i tijekom ovogodišnje turističke sezone, a od sada će putnicima biti dostupni i u zimskom razdoblju", rekla je na predstavljanju u Berlinu voditeljica prodaje CA Marija Pavić.

Iz CA smatraju da nova cjelogodišnja linija dodatno učvršćuje povezanost dvije zemlje i pridonosi mobilnosti poslovnih i turističkih putnika, ali i još čvršće povezuje Zagreb s europskim odredištima.

U ovogodišnjem ljetnom redu letenja CA je uvela pet novih sezonskih linija iz Zagreba - za Hamburg, Bukurešt, Milano, Madrid i Prag - čime je glavni grad Hrvatske dobio dodatne izravne veze sa značajnim europskim središtima.

"Produljenjem linije Zagreb-Berlin u zimski red letenja ispunjavamo očekivanja putnika, ali i strateški jačamo mrežu letova CA jer je Njemačka najvažniji hrvatski trgovinski partner. Uvođenjem cjelogodišnje povezanosti još više pridonosimo i turizmu Zagreba i povezivanju Hrvatske s Europom i svijetom", zaključuju iz CA.

