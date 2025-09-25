Crobarometar: HDZ i dalje na vrhu, jedan ministar postao je popularniji od Plenkovića!

Mjesečno istraživanje Crobarometar u rujnu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Ovaj mjesec Crobarometar donosi i novu listu političara čiju su popularnost u rujnu ocijenili građani. Kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka, tko je najpopularniji političar, a za koga ispitanici nisu niti čuli, u Dnevniku Nove TV prezentirala je Marija Miholjek.

HDZ i dalje vodeća stranka

Na stranačkoj sceni nema značajnih promjena, pokazalo je istraživanje za rujan. HDZ je vodeća stranka sa 27,5 posto podrške zainteresiranih birača. SDP je drugi s podrškom od 22,5 posto ispitanika.

Iako HDZ i SDP bilježe nešto niži rejting, nijedna promjena nije statistički značajna. Slijede Možemo! s 10,6 posto te Most sa 6 posto, a nakon njih je Domovinski pokret koji ima podršku od 2 i pol posto.

Sve ostale stranke su ispod 2 i pol posto. Neodlučnih birača je 14,6 posto.

Smjer u kojem Hrvatska ide

Razina optimizma građana nije se značajnije mijenjala niti ovaj mjesec. Da je smjer kojim Hrvatska ide pogrešan, misli 69 posto ispitanika, dok 22 posto smatra da je smjer dobar. Bi li smjer ocijenili dobrim ili lošim – nije sigurno oko 9 posto ispitanika.

Rad Vlade i predsjednika

Rad Vlade ne odobrava 65 posto ispitanika, dok ga odobrava 28 posto, a ne zna 7 posto.

Što se predsjednika tiče, podrška Zoranu Milanoviću kontinuirano raste već pet mjeseci zaredom i trenutno je na najvišoj razini unazad godinu dana.

Više od polovine građana zadnji put je podržavalo rad Predsjednika još u listopadu 2021. godine. U brojkama to izgleda ovako - rad predsjednika odobrava 52 posto ispitanika, s njegovim potezima ne slaže se 42 posto, dok 6 posto njih nema izražen stav.

Pozitivan i negativan dojam o političarima

U istraživanju je od rujna ove godine izmijenjen popis osoba iz javnog života za koje se ispituje dojam građana. I dalje se prate osobe na čelu tri glavne državne institucije - Vlade, Sabora te Predsjednika. Uz njih, prate se predsjednici i istaknuti stranački dužnosnici vodećih stranaka. Treba napomenuti da se ovi rezultati objavljeni u današnjem Crobarometru ne mogu uspoređivati s rezultatima koji su praćeni ranije jer su ispitanicima ponuđene nove osobe.

Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 61 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 33 posto negativno. Za predsjednika nema tko nije čuo, a kakav dojam na njih ostavlja nije sigurno 6 posto ispitanika.

Tomislav Tomašević ostavio je na 40 posto ispitanika pozitivan dojam, 48 posto negativan, 2 posto za njega nikad nije čulo, a 10 posto ne zna što bi reklo. O ministru obrane, Ivanu Anušiću, 38 posto ispitanika misli pozitivno. Negativan dojam ima 34 posto ispitanika, 12 posto nije za njega nikad čulo, a 16 posto njih ne zna. Iza njega je njegov šef Andrej Plenković o kojem 36 posto ima pozitivan dojam, 58 posto negativan. I za predsjednika Vlade svi ispitanici su čuli, a njih 6 posto nema jasno definirano mišljenje o dojmu koji na njih ostavlja.

O Ivani Kekin 35 posto ispitanika misli pozitivno, 50 posto negativno, 4 posto za nju nije nikad čulo, a 11 posto ne zna. Božo Petrov je na 33 posto ispitanika ostavio pozitivan dojam, dok na njih 48 posto negativan. Četiri posto nije čulo za njega, a 15 posto ne zna što bi reklo. Kandidat za predsjednika Mosta, Nikola Grmoja, kod 33 posto ispitanika ima pozitivan dojam. Kod 44 posto negativan, 7 posto nije za njega čulo, a 16 posto ne daje mu ni plus ni minus. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na 32 posto ispitanika ostavlja pozitivan dojam, kod 54 posto negativan, 3 posto za njega nije čulo, 11 posto nema definirano mišljenje.

O Sandri Benčić 31 posto misli pozitivno, 49 posto negativno, 7 posto za nju nije čulo, a 13 posto ispitanika nema jasan odgovor. Oleg Butković je ostavio pozitivan dojam na 30 posto ispitanika, negativan na 42 posto, 9 posto za njega nije čulo, dok 19 posto ne zna. Kod Marina Miletića brojke izgledaju ovako – na 27 posto ispitanika ostavio je pozitivan dojam, na 38 posto negativan, 17 posto za njega nije čulo, 18 posto nema odgovor. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozitivan dojam ostavlja kod 25 posto ispitanika, 50 posto ima negativan dojam o njemu, 7 posto nije čulo za njega, a 18 posto ne zna.

Mirela Ahmetović ostavila je na 22 posto ispitanika pozitivan dojam, 27 negativan, ali visok je postotak ispitanika koji nisu čuli za nju, 34 posto. 17 posto nema definirano mišljenje. Kod Marija Radića situacija je sljedeća – 21 posto o njemu misli pozitivno, 34 posto negativno. Postotak ispitanika koji nisu čuli za njega je 25 posto, dok mišljenje nema 20 posto.

SDP-ov Mišel Jakšić je na 20 posto ispitanika ostavio pozitivan dojam, na njih 22 posto negativan. Najviši je postotak ispitanika koji nisu čuli za njega – čak 39 posto. 19 posto nema definirano mišljenje. Ivan Penava je ostavio pozitivan dojam na 19 posto ispitanika, a negativan na čak 64 posto. Za njega nije čulo 4 posto, a ni dobro ni loše ne misli 13 posto.

Zaključno, Zoran Milanović je političar o kojem najveći broj ispitanika ima pozitivan dojam. Slijede ga Tomislav Tomašević, a zanimljivo je da je Ivan Anušić, ministar obrane, trenutačno popularniji od svog šefa Andreja Plenkovića. To nije toliko zbog snažnije podrške, već je puno veći udio onih koji o predsjedniku Vlade imaju negativan dojam. Trećina ispitanika o Anušiću još nema definiran stav pa će biti zanimljivo pratiti - hoće li to u mjesecima koji slijede prerasti u potporu ili kritiku.

SDP-ovi Mišel Jakić i Mirela Ahmetović, suradnici Siniše Hajdaša Dončića, najmanje su poznati široj javnosti. Među vodećim političarima u državi najlošije kotira Ivan Penava, o kojem 64% građana ima negativan dojam.

Napomena:

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. rujna CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.