Postajemo dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira - Mjeseca, Marsa, kometa...
ODBROJAVANJE JE POČELO PLUS+
CROMAGEDON Marsu, pazi se, dolaze Hrvati! Postajemo dio 'ekipe' za istraživanje svemira
Čitanje članka: 3 min
E, pa, Hrvatska računa na svoj dio svemira! Vlada je na sjednici u utorak odlučila kako kani eksploatirati Mjesec, Mars, komete i asteroide. Iskorištavanje tih planeta išlo bi isključivo u miroljubive svrhe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku