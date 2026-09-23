HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'

Mounjaro, lijek čija je djelatna tvar tirzepatid, odsad je na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Upravno vijeće HZZO-a na današnjoj je sjednici odlučilo staviti tirzepatid na Dopunsku listu lijekova, što znači da će ga pacijenti kojima bude propisan na recept HZZO-a moći podići u ljekarni uz doplatu.

Doplata će, ovisno o jačini lijeka, iznositi od 25 do 45 eura. Cijena tog lijeka inače se u ljekarnama kreće i do 390 eura, ovisno o jačini lijeka.

HZZO u obrazloženju navodi kako je prepoznao važnost i drukčiji mehanizam djelovanja tirzepatida u liječenju šećerne bolesti tipa 2, ali i činjenicu da je originalno pakiranje lijeka iznimno skupo. Zbog toga je lijek uvršten na Dopunsku listu.

Sam postupak uvrštenja lijeka na listu trajao je više od godinu i pol dana. Istodobno, HZZO je na Osnovnu listu lijekova stavio dapagliflozin i njegovu kombinaciju s metforminom iz skupine SGLT2 inhibitora. To znači da će osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 pravo na te lijekove ostvarivati u cijelosti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno bez doplate.

Odluka dolazi nakon što se posljednjih mjeseci raspravljalo o dostupnosti modernih terapija za dijabetes. Uz Mounjaro, razmatrao se i prijedlog proizvođača Ozempica da se osobama sa šećernom bolešću tipa 2 olakša pristup tom lijeku.

'Odlična vijest'

Prema ranije iznesenim informacijama, sadašnji uvjeti za Ozempic predviđaju da pacijent prije toga mora isprobati dva jeftinija lijeka, a zbog ograničenog broja dijabetologa koji smiju propisivati terapiju to može značiti dodatno čekanje na liječenje. Proizvođač je HZZO-u kao argument za lakši pristup ponudio i nižu cijenu lijeka.

- Uvrštavanje Mounjara (tirzepatida) na Dopunsku listu HZZO-a uz doplatu od 25 do 45 eura odlična je vijest za osobe sa šećernom bolešću tipa 2. Riječ je o modernoj i učinkovitoj terapijskoj opciji koja je zbog visoke tržišne cijene mnogim pacijentima do sada bila teško dostupna. Posebno pozdravljamo činjenicu da je HZZO prepoznao vrijednost ove terapije i omogućio da, kada za nju postoji medicinska indikacija, financijska mogućnost pacijenta više ne bude glavna prepreka njezinoj dostupnosti.

Naravno, Mounjaro nije lijek za svakoga niti odluku o terapiji treba donositi na temelju njegove popularnosti. O tome kome je potreban i tko od njega može imati najveću korist trebaju odlučivati liječnik i pacijent, u skladu s HZZO indikacijama i individualnim zdravstvenim potrebama - rekao je za 24sata Davor Skeledžija, član Izvršnog odbora Hrvatski savez dijabetičkih udruga i glavni urednik portala naInzulinu.com.

Navodi kako posebnu važnost ovoj odluci daje činjenica da su SGLT2 inhibitori za liječenje osoba s tip 2 dijabetesom do sada bili dostupni na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a, odnosno uz doplatu pacijenata.

- Ovom odlukom na Osnovnu listu lijekova HZZO-a, bez doplate za pacijente, uvrštavaju se lijekovi Edistride i Ebymect tvrtke AstraZeneca.

Time osobe s tip 2 dijabetesom u Hrvatskoj po prvi put dobivaju mogućnost korištenja ove važne skupine moderne terapije bez financijske prepreke koju je za mnoge, osobito starije osobe i umirovljenike, predstavljala mjesečna doplata. To nije samo administrativno premještanje lijeka s jedne HZZO-ove liste na drugu – to je trenutak u kojem moderna terapija postaje stvarno dostupna svima kojima je potrebna, a ne samo onima koji si doplatu mogu priuštiti. Doživljavamo je kao pobjedu dostupnije i pravednije skrbi za osobe s dijabetesom u Hrvatskoj - kazao je Skeledžija.

Prof. dr. sc. Miro Bakula, dr. med. zamjenik predsjednika Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB Sveti Duh, navodi kako pozdravlja svaku odluku koja osobama sa šećernom bolešću tipa 2 (ŠBT2) omogućuje veću dostupnost suvremene terapije.

- SGLT2 inhibitori danas imaju važno mjesto u liječenju dijabetesa tipa 2 jer, osim učinkovite regulacije glukoze u krvi, dokazano smanjuju rizik od kardiovaskularnih i bubrežnih komplikacija.

Kada suvremena terapija postane dostupna bez dodatne financijske prepreke, liječnici mogu lakše odabrati lijek prema medicinskim potrebama svakog pojedinog pacijenta. Time se omogućava pravovremeno uvođenje terapije koja poboljšava kliničke ishode i prognozu osoba sa ŠBT2. Ovakve odluke predstavljaju ulaganje u prevenciju komplikacija dijabetesa i bolju kvalitetu života osoba koje žive s ovom bolešću - izjavio je dr. Bakula.

Nova terapija za rak prostate

HZZO je na Osnovnu listu lijekova prvi put stavio i lijek koji se primjenjuje u liječenju metastatskog karcinoma prostate.

Riječ je o novom modelu liječenja radionuklidom, koji će se zasad primjenjivati pod strogo kontroliranim uvjetima i isključivo u KBC-u Zagreb.

Na liste lijekova uvršteni su i novi lijekovi za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa, nedostatka enzima, stečene imunološki posredovane trombocitopenične purpure, C3 glomerulopatije, karcinoma endometrija te amiotrofične lateralne skleroze.

Midazolam sada za sve oboljele

Promjena se odnosi i na midazolam u obliku otopine za sluznicu, koji se koristi za liječenje konvulzivnih napadaja.

Dok su dosad pravo na ovaj lijek na teret obveznog zdravstvenog osiguranja imala djeca do 18 godina, odsad će ga moći dobiti svi oboljeli, neovisno o dobi.

HZZO je također osigurao uvjete za ugovaranje i financiranje zbrinjavanja bolesnika s krvarećim varikozitetima jednjaka u okviru Mreže intervencijske gastroenterologije. Cilj je osigurati jednaku dostupnost visokospecijaliziranog liječenja za životno ugrožene pacijente.

Još 7000 postupaka hiperbarične oksigenoterapije

Zbog smanjenja lista čekanja HZZO će raspisati natječaj za provođenje 7000 postupaka hiperbarične oksigenoterapije do kraja 2026. godine.

Pritom će se voditi računa o ravnomjernoj dostupnosti tog oblika zdravstvene zaštite na području cijele Hrvatske.

Upravno vijeće donijelo je i odluku o izboru 281 doktora medicine bez specijalizacije za koje će HZZO financirati rad pod nadzorom, s ciljem zapošljavanja što većeg broja liječnika u zdravstvenom sustavu.