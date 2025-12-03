NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Gotovo četrdeset godina nade, neizvjesnosti i potrage stalo je u jedan jedini zagrljaj. Otac iz Libanona i sin iz Hrvatske, koje su život i dva rata surovo rastavili, napokon su se sreli. Njihova nevjerojatna i dirljiva priča, u kojoj je ključnu ulogu odigrao Hrvatski Crveni križ, svjedočanstvo je da obiteljska ljubav ne poznaje granice ni protok vremena.

Ratovi su ih rastavili, nada ih je držala

Mladić iz Libanona stigao je u Hrvatsku na studij prije više od četiri desetljeća. Ovdje je pronašao ljubav i dobio sina. No, nakon završetka fakulteta, život ga je povukao natrag u domovinu. Planirao je održavati vezu sa sinom i njegovom majkom, no sudbina je imala drukčije planove. Libanon je ubrzo zahvatio krvavi oružani sukob, a nedugo zatim, vihor rata zaprijetio je i Hrvatskoj.

Foto: Hrvatski crveni križ

U kaosu koji je uslijedio, telefonske linije su zanijemile, a pisma prestala stizati. Svaki kontakt između oca u Libanonu i sina koji je s majkom ostao u Hrvatskoj bio je naglo i brutalno prekinut. Godine su prolazile, a dva rata, jedan u njegovoj domovini, drugi u zemlji gdje mu je odrastao sin, stvorila su nepremostivi zid tišine.

Otac nikada nije odustao. Čim su okolnosti to dopustile, počeo je potragu. Pokušavao je preko poznanika, raspitivao se na sve moguće načine, no bezuspješno. Informacije su bile šture, a tragovi hladni. U jednom trenutku, kada je iscrpio sve opcije, sjeo je na avion i osobno doputovao u Hrvatsku, vođen samo očinskim instinktom i nadom.

No, i taj je pokušaj završio razočaranjem. Adresa na kojoj su mu sin i bivša partnerica živjeli bila je promijenjena, a protok vremena učinio je svoje. Vratio se u Libanon slomljena srca, ali ne i slomljena duha. Nada je i dalje tinjala.

Foto: Hrvatski crveni križ

Prekretnica se dogodila kada je čuo za Službu traženja Hrvatskog Crvenog križa, organizaciju koja se bavi upravo ovakvim, gotovo nemogućim misijama, spajanjem obitelji razdvojenih ratovima, katastrofama i migracijama. Odlučio je pokucati i na ta vrata, podnijevši službeni zahtjev za traženje. Bio je to njegov posljednji, ali i najvažniji pokušaj.

Zagrljaj koji briše desetljeća tuge

Djelatnici Crvenog križa odmah su prionuli na posao. Provjeravali su podatke, pretraživali baze i kontaktirali svoje lokalne urede. Ubrzo je stigao odgovor koji je ocu vratio vjeru. Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec javilo je, pronašli su sina! I što je najvažnije, sin je, čuvši priču o ocu koji ga traži cijeli život, odmah izrazio želju da ga upozna.

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku. Ovaj put, znao je da ga na kraju puta čeka susret koji je sanjao desetljećima.

- Bit će to najbolji Božić ikad - kroz osmijeh je rekao sin, koji sada planira putovanje u Libanon kako bi upoznao i ostatak obitelji za koju do jučer nije ni znao da postoji.