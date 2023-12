Crveno upozorenje izdano za nedjelju za područje Kvarnera: U Hrvatsku sutra stiže i snijeg...

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za nedjelju za područje Kvarnera i Velebitskog kanala zbog mogućnosti vrlo jake, mjestimice olujne bure te narančasto za zapadnu obalu Istre.

Kako navodi DHMZ, na području Kvarnera i Velebitskog kanala bura će u noći malo oslabjeti, a najjači udari vjetra mogući su od 35 do 65 čvorova.

DHMZ savjetuje da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja te poziva da se prate informacije o prometu.

Foto: DHMZ

Narančasto upozorenje izdano je za zapadnu obalu Istre također zbog jake bure, koja će u noći malo oslabjeti.

Objavili su i prognozu za nedjelju:

- Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Još u noći i ujutro ponegdje oblačnije, na kopnu uz malo susnježice i snijega, a na moru malo kiše. Malo snijega nošenog jakim vjetrom moguće je pod Velebitom. Prema kraju dana razvedravanje. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, u višim predjelima gorske Hrvatske sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pod Velebitom moguće i orkanskim. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1, na moru između 3 na sjeveru do 12 na jugu. Najviša dnevna od 1 do 6, na Jadranu između 10 i 15 °C.

Foto: DHMZ

