Crveno upozorenje zbog olujne bure za jednu regiju u nedjelju: Grmljavinsko nevrijeme i kiša

Hrvatsku u nedjelju očekuje promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša će biti češća u gorju te u Slavoniji gdje može i zagrmjeti. Na Jadranu su još ponegdje mogući jači pljuskovi s grmljavinom, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura kretat će se između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na Jadranu od 21 do 25 °C.

Samo je zagrebačka regija bez upozorenja. Žuti alarm upaljen je za osječku, karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obale Istre, Južnu i Srednju Dalmaciju. Narančasti alarm koji ukazuje na to da je vrijeme opasno upaljen je za Kvarner i Kvarnerić, riječku regiju i Sjevernu Dalmaciju. Za Velebitski kanal je upaljen crveni alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno, stoji na stranici DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, u subotu poslijepodne aktualna prognoza HRT-a po područjima za nadolazeće dane.

- U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Moguć je poneki pljusak i grmljavina. Temperatura većinom između 14 i 19 °C. Svježinu će naglašavati lokalno jak sjeverni vjetar- započeo je Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.

Razmjerno vjetrovito bit će i u središnjoj Hrvatskoj, osobito na sjeveru. Prevladavat će oblačno vrijeme, mogla bi pasti mjestimična kiša, uglavnom slaba, a na jugu do jutra moguće obilnija. Popodne će u većini mjesta oborine vjerojatno posve izostati. Temperatura zraka od kretat će se od 13 do 18 °C.

Na zapadu će biti promjenjivo, na obali sa sunčanim razdobljima, te nestabilno. Kiša češća u oblačnom i vrlo svježem gorju. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka bura s olujnim udarima i valja računati na ograničenja u prometu. Najviša temperatura zraka oko 21 °C.

Lokalno jači pljuskovi u Dalmaciji su mogući još osobito rano ujutro, poneki slabiji i do sredine dana. Popodne će biti sunčanije. Bura i sjeverni vjetar će jačati, a more će biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 °C, a najviša dnevna od 20 do 23 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske u prvom dijelu dana bit će promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne postupno smirivanje uz više sunčanih razdoblja, međutim i dalje nestabilno. Ujutro će još ponegdje puhati umjereno jugo, okrenut će na sjeverozapadnjak i na buru, koja će postupno jačati.

Od ponedjeljka stabilnije

- Početkom novog tjedna na kopnu još može pasti vrlo malo kiše, osobito u ponedjeljak prijepodne. Bit će djelomice, uskoro i pretežno sunčano, te danju toplije, ali će noći zimogroznima biti hladne. Jutarnje magle bit će od utorka, kad umjeren sjeveroistočnjak posve oslabi.

- Na Jadranu vjetrovito, jaka bura osobito pod Velebitom puhat će do srijede. Temperatura u postupnom porastu, dani ugodno topli i većinom sunčani. Pokoja kap kiše može pasti još u ponedjeljak- prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.