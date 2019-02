'Čudno je da nitko nije znao za jezovitu tajnu u Međimurju...'

Vrlo je neozbiljno i neprofesionalno davati neko decidirano mišljenje a da ne razgovarate sa osobom, da nemate uvid u eventualnu liječničku dokumentaciju, da ne napravite pregled, da se ne napravi dijagnostička obrada u smislu psihologijskog testiranja, organske obrade i sve što treba i onda se nešto može vidjeti, priča o 19-godišnjem međimurskom misteriju leša iz zamrzivača stalni sudski vještak psihijatrijske struke s višegodišnjim iskustvom želeći ostati anoniman zbog činjenice da nema konkretnog službenog doticaja sa slučajem.

- Ovdje su bitne dvije stvari, osobnost i bolest. Tu je moguće svašta. Moguće da je riječ o psihičkoj bolesti, ali onda takva osoba vjerojatno ne bi bila funkcionalna i bilo bi nekih drugih problema u njenom funkcioniranju. Ukoliko nije neka ozbiljnija duševna bolest iz nekog šizofrenog spektra onda je najvjerojatnije riječ o teškom poremećaju osobnosti, antisocijalnog tipa ili tako nečeg. Takve osobe imaju drugačije moralne stavove i osobne vrijednosti ili da je kod nje kakva fuga potisnuta ali to mi se čini nemogućim jer se je unutar svoga doma susretala s tim tijelom mrtve sestre - pojašnjava psihijatar sudski vještak.

Nakon što je policija uhitila Smiljanu Srnec Dominić zbog sumnje u ubojstvo sestre a potom skrivanje njenog tijela u zamrzivaču slijedi sudski postupak u kojem će važnu ulogu imati psihijatri sudski vještaci.

'Pitanje je je li vladala svojom voljom ili nije'

- Uloga psihijatra vještaka u ovome je da li je ona u trenutku počinjenja kaznenog djela vladala svojom voljom ili nije vladala svojom slobodnom voljom. Jer je recimo, bilo pitanje nasljedstva, pitanje neke materijalne koristi, bilo čega. Znači da je ona znala što radi ili je riječ o psihozi da je ona mislila da je ta njena sestra recimo oličenje pakla, vraga ili bilo čega. U tom slučaju ona nije vladala svojom voljom i onda ona tada nije kriva. U tom slučaju ta osoba se oslobađa krivnje. Kazneno se ne goni. Donosi se mjera o njenom obaveznom liječenju na forenzičkom odjelu psihijatrije. To liječenje se u praksi najčešće produžava do vremena kolika je maksimalna zapriječena kazna za to djelo po kaznenom zakonu. To je ta jedna dilema u ovom slučaju - upućuje sudski vještak na bitnost psihijatrijskog vještačenja uhićene 45-godišnjakinje.

'Ovo je da se čovjek prestravi, možda se više počinitelja udružilo'

Meni je vjerojatnije, kaže ugledni psihijatar, da je ovdje riječ o slučaju o teškom poremećaju osobnosti nego da je bila psihotična osoba.

- Slučaj je neobičan, doslovno da se čovjek prestravi. Sama ta činjenica da se na takav način prikriva to djelo ostavljajući mrtvo tijelo u zamrzivač. Moguće je da je bilo udruženo više počinitelja i da se iza svega krije neka korist zbog čega je sve i prikrivano. Kod psihijatrijskog vještačenja za potrebe sudskog postupka mora se vidjeti rasti razvoj te prve objektne odnose, kako je rasla, kako se razvijala, kakve su joj relacije bile s roditeljima. To sve treba proći. Kako su se formirali odnosi između nje i sada mrtve sestre. Svašta je tu bitno. Onda bi trebalo napraviti jedno opsežno psihologijsko testiranje da se vidi utjecaj osobnosti. Tu su vam klinički psiholozi jako bitni. Trebalo bi napraviti čak i snimku glave da se vidi da li ima kakvih organskih promjena na mozgu. Da li je riječ o kakvoj epilepsiji, puno se tu priča može otvoriti - iscrpan je psihijatar.

'Ta će obitelj biti obilježena'

Ovaj slučaj, pojašnjava naš sugovornik, ostavit će dugotrajne ožiljke na cijelu obitelj.

- Ako nemaju veze sa slučajem tu je prvo šok i nevjerica kod svih. Ta obitelj će cijela biti stigmatizirana i to je nešto s čime će se oni morati nositi i to će im predstavljati tegobu. Kod njih, pod uvjetom da oni za to nisu znali, kreće proces prilagodbe i oni će sada na to razviti neku stresnu reakciju. Da li će to ići u neku akutnu stresnu reakciju, a poslije čak može ići u PTSP. Kod uhićene, ako je uistinu kriva, ako se radi o psihozi ona će i dalje biti najvjerojatnije uvjerena da je napravila dobro djelo. Ako se radi o poremećaju ličnosti ona sama sebe ne bi kažnjavala time što živi u kući s mrtvom sestrom. U svojoj višegodišnjoj praksi ovako bizaran slučaj, da je netko u zamrzivaču čuvao mrtvo tijelo, nisam imao. Ovo je baš bizarno. Postoje slučajevi ubojstava pa zakapanja u vrtu radi prikrivanja ili da netko živi s mrtvim roditeljem. Nama to iz ove naše perspektive izgleda bizarno – upućuje sudski vještak.

Najbitnije u kaznenom postupku u ovom slučaju, naglašava, je da psihijatar vidi da li je počinitelj ubrojiv ili je neubrojiv.

- Ovo drugo ja bi to prepustio i drugim stručnjacima. Nije ovo sada samo psihijatrijska priča, nego psihologijska, sociološka i jako puno pitanja se tu otvara - zaključio je.