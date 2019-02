Strava u Palovcu: Odgajala je djecu kraj trupla svoje sestre

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Njezino je truplo pronađeno u subotu oko 11 sati u zamrzivaču obiteljske kuće u međimurskom Palovcu.

Jasmina je nestala u kolovozu 2000. Imala je svega 23 godine te je, prema informacijama koje je imala obitelj, otišla raditi u Francusku. Kako se kasnije nije javljala, pomislili su na najgore, no nestanak su prijavili tek 16. kolovoza 2005.

- Zadnji sam je put čuo kad je rekla da ide na brod, na kojemu je radila preko student-servisa. Rekla je da ide i u Pariz. Od tada nemamo nikakvih informacija o njoj - rekao je 2011. za Večernji list Martin Dominić, otac nestale djevojke.

Samo mjesec dana ranije do njega je došla policajka koja ga je pitala je li se možda javila. Slomljeni Martin joj je samo odgovorio da nije. Pronalazak tijela kćeri nije doživio jer je preminuo prije nekoliko godina.

Kako je napisalo Državno odvjetništvo, zbog sumnje za ubojstvo sestre, policajci su uhitili Smiljanu Srnec Dominić (45). Iako još ne znaju kad je točno usmrtila Jasminu, na svojim stranicama su napisali da je njezino tijelo sakrila u škrinju za zamrzavanje u hodniku prizemlja obiteljske kuće. Kraj nje su svakodnevno prolazili njezin muž, troje djece i zet, kojima uopće nije bilo na pameti da se na svega nekoliko metara od njih nalazi tijelo tete i šogorice.

S obzirom na datum nestanka Jasmine, jedino bi se je mogla sjećati najstarija nećakinja, koja je tad bila malo dijete. No što je točno motiv za ubojstvo, za koje službeno sumnjiče Smiljanu, istražiteljima ostaje nepoznanica. Kako je žena preminula, odgovore bi trebali dati patolozi Županijske bolnice Čakovec. Ondje će ujedno provesti i DNK testiranje te provjeriti pripada li Jasmini.

- Osoba je u takvom stanju kakvom je. Nije se još otopila škrinja i identitet još nije utvrđen - rekao je Ivan Sokač, načelnik PU međimurske.

Jasmina je rođena na isti dan kad i moja kći, zajedno su išle u školu i družile se. Ja sam se družio s njihovim ocem i međusobno smo si pomagali oko kuće. Ova strašna vijest je digla na noge cijelo selo. Svi smo zapanjeni, rekao je susjed Molnar.

Mještani Palovca zgroženi su ovim činom, a u vrijeme Jasminina nestanka kolale su razne priče gdje bi mogla biti. Tako se prepričavalo da je otišla raditi na strani brod i da je zatim ostala u Parizu. Neki su čak pomišljali i da ju je netko oteo te da je završila kao bijelo roblje. S obzirom na to da nitko od ljudi bliskih obitelji nije znao istinu, kolala je mjestom i mračna priča da je se upravo sestra riješila.

- Pričali su tu ljudi, nekoliko godina od nestanka, da je se sestra ‘riješila’ i da ju je negdje zakopala. Naravno da nam je to zvučalo nevjerojatno i da ljudi nisu uzimali ozbiljno. Odmahivali bi rukom i govorili takvima da su previše popili. Sad smo se zbog toga naježili - ispričali su susjedi u ulici kojima cijeli čin i dalje nimalo nije jasan. Iako je prošlo puno vremena, dobro se sjećaju djevojke. Jasmina je po završetku srednje škole upisala fakultet te je povremeno dolazila u obiteljsku kuću u Palovcu, u kojoj je živjela njezina sestra Smiljana. Otac je često radio po terenima, a majka je radila u Austriji.

- Tata joj se tu priženio. Igrao je nogomet za lokalni klub pa su tako tu blizu u ulici sagradili kuću i ostali. Bio je on jako vrijedan, no s ovim se nije znao nositi - pričaju drugi susjedi. Naime, iz dana u dan gledali su Martina kako vidljivo “propada”. Nije se mogao pomiriti s tim da Jasmine nema i da mu se ne želi javiti.

- Kad bi ga vidio, stalno bi izgledao tužno. Jako ga je to mučilo i to se vidjelo. Nije to mogao nikako preboljeti. Zato je kasnije puno i pio te se na kraju razbolio. Mislim da bi mu se zbog svega slomilo srce - priča nam mještanin koji je dobro poznavao Martina.

- Cijelu noć nisam spavala. Još ne mogu vjerovati da se to dogodilo našoj Jasmini - rekla je jedna od susjeda, koja je na to počela i plakati. Živi blizu obitelji i nije joj jasno zašto je mlada Jasmina morala tako završiti. I drugi susjedi pričaju jednako, a Josip Mijić, kojega smo zatekli na biciklu nedaleko od kuće u kojoj je pronađena Jasmina, smatra da je jedina kazna koju bi trebalo dodijeliti krivcu - doživotni zatvor.

- Ovo je mala ulica i svi se jako dobro poznajemo. Jasmina je bila izuzetno dobra, povučena i jako marljiva djevojka. Znala sam je viđati kad bi dolazila kroz vikend kući. U subotu, kad smo vidjeli Hitnu pomoć, mislili smo najprije da je jednoj bolesnoj susjedi pozlilo. Onda, kad je došla i policija, još smo mislili da se nešto loše dogodilo toj susjedi. No kad smo napokon vidjeli i čuli što se zaista dogodilo, smrzli smo se. Neka jeza mi stalno prolazi kroz tijelo. Osjećam se kao da nešto ružno sanjam i da ću se svaki trenutak probuditi. Cijelu noć nisam spavala, nemam mira - ispričala je tužna susjeda iz ulice. Zbog svega nije mogla ni kuhati obitelji te nitko nije mogao jesti od šoka i nervoze.

- Nisam ni nedjeljni ručak pristavila, ne znam hoću li uopće biti sposobna u ponedjeljak nešto skuhati. Kod njih sam povremeno odlazila u kuću. Jasminin otac je nju obožavao. Uvijek je s tugom govorio: ‘Moja Jaca, moja Jaca’ i uvijek se pitao je li još živa - priča susjeda. Dodala je i kako je osumnjičena Smiljana također dolazila kasnije k njoj, no svojim ponašanjem nije odavala nikakvu sumnju da je napravila išta ružno.

- Smiljana je u mladosti bila malo zvrckava. Imala je izvanbračno dijete te je konobarila. Poslije se udala za jako dobrog i brižnog čovjeka. On je tako marljiv i radišan, o cijeloj obitelji se brine. Cijele dane radi na terenu. Smiljana je bila kod kuće. Imaju dvije zajedničke kćeri. Bila je vrlo pedantna i čista, uvijek je kuću držala u redu. Teško mi je zamisliti kakva će to trauma biti za njezinu djecu - ispričala nam je jedna zabrinuta susjeda. Jasminina i Smiljanina majka je također vrlo radišna. Iako već u poodmaklim godinama, još radi u inozemstvu kako bi pomogla djeci.

Mještani kažu da su u nevjerici i da imaju osjećaj kao da su gledali neki stravičan film, kao da to nije stvarnost.

- Sad kad se sjetim da sam pokraj toga možda prošla, sva se naježim. To je prestrašno. Tata joj je umro i nije dočekao da sazna što se dogodilo s njegovom Jacom. Nikad nisam ni majku, a ni Smiljanu pitala što je s Jasminom. Jednom je Smiljana spomenula da je traže i da je možda u Francuskoj. Pokušavam neke stvari povezati, ali ni iz čega se ne može zaključiti da je Jasminu ubila sestra - kaže susjeda. Nikome nije jasno kako je netko mogao tako dugo biti u zamrzivaču. Prepričava se čak da je tijelo nesretne Jasmine bilo raskomadano pa da zbog toga drugi ukućani nisu ništa primijetili. Tijekom očevida policajci su doslovno prevrnuli svaku stvar u kući. Zbog osjetljive istrage nisu mogli reći jesu li unutra uopće pronašli neko oružje kojim je Jasmina mogla biti ubijena. No u subotu se iz kuće čulo glasno štemanje, to jest razbijanje zidova. Sve to navodi na to da su istražitelji smatrali da je oružje možda zazidano u dijelu kuće. Zbog istrage nisu htjeli otkrivati tko je uopće otkrio truplo, no poznato je da je taj čovjek u panici nazvao Hitnu pomoć, a zatim alarmirao policiju. Obje službe došle su istodobno te ih je zaprepastio prizor.

- Mi još moramo razgovarati s nekim svjedocima i detaljno proći slučaj. Tek tad ćemo moći znati detalje - rekao je načelnik Sokač, čiji policajci neumorno rade na rekonstrukciji okrutnog ubojstva. Da je u istrazi bilo puno propusta smatra i umirovljeni iskusni kriminalist Branko Lazarević. On je godinama radio na slučajevima ubojstava i nestalih ljudi te ga je ova vijest neugodno iznenadila.

- Strašno sam ljutit na policiju. Nevjerojatno je koliko je propusta i da to nisu mogli riješiti. Osnovno pravilo u kriminalističkoj obradi je da odmah moraš razmišljati o najgorem kad je nema nekoliko dana, kao da je ubijena. Tu sad ženu nemate nekoliko godina.

Ako je i otišla, je li se nekome uopće javila? Kakve sve kontakte ima? Što je sve pisala i s kim je sve komunicirala? Netko je morao nešto znati - smatra Lazarević. O motivima za teško ubojstvo mu je teško pričati, no kaže da tu ima jako puno čudnih stvari.

- Ona se u 19 godina mogla riješiti leša, no nije. Tu ostaje pitanje zašto je se nije riješila? Tu je vjerojatno u pitanju nekakva patologija. Treba dobro istražiti u kakvim je odnosima bila obitelj - kaže Lazarević te dodaje kako mu se teško sjetiti je li uopće u Hrvatskoj bilo slučajeva kad je sestra napala i ubila sestru.

- Bilo je svakakvih slučajeva gdje su nađeni leševi. Neki su ih držali u frižideru, no brzo bi ih se rješavali. Čak i kad se pretražuje, nema izgovora za površnost. Mi smo jednom čovjeku raskopali kadu, razbili pločice i ispod nje našli novce koje je ukrao iz dječjeg vrtića. Nije računao na to da ćemo i razbijati. Zato treba biti temeljit - kaže Lazarević.