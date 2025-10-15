Obavijesti

ČUDO NA KRKU Pogledajte što je preživio mladić! Autom sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JVP Krk

U posljednjih mjesec dana svjedoci smo niza teških prometnih nesreća na našem otoku, stoga apeliramo na sve vozače da smanje brzinu i voze oprezno, upozoravaju vatrogasci otoka Krka

Samo s lakšim ozljedama prošao je vozač (22), koji je u noći na srijedu skrivio prometnu nesreću na cesti kraj Njivica na otoku Krku. Kako je pokazao očevid, vozio je prebrzo u odnosu na stanje ceste i uvjetima koji su vladali. Zbog toga mu se zanio auto te je prvo prešao u suprotni smjer.

Foto: JVP Krk

Vozač nije uspio iskontrolirati vozilo pa je ubrzo sletio s ceste te se prvo zabio u metalno stup. Više se puta prevrnuo da bi na kraju stao preokrenut na krov 15 metara dalje u gustom grmlju. Da stvar bude gora, auto mu se ubrzo i zapalio. 

Mladić se uspio spasiti, a ubrzo su stigli vatrogasci JVP-a Krk.

- Na intervenciju izlazi dežurna smjena s dva vozila i tri vatrogasca. Po dolasku na mjesto događaja uočili smo vozilo u razbuktaloj fazi požara, koje se nalazilo oko 15 metara unutar šume. Nakon probijanja kroz nepristupačan teren, započeli smo s gašenjem vozila i okolne vegetacije - pišu vatrogasci i dodaju kako su sve brzo ugasili i osigurali mjesto nezgode.

Mladića su prevezli u riječku bolnicu i ustanovili kako je lakše ozlijeđen. Alkotest je pokazao kako nije bio pod utjecajem alkohola, no uzeli su mu krv i urin za analizu.

Foto: JVP Krk

No to nije jedina teška nesreća na koju su bili pozvani u posljednjih 30-ak dana.

- U posljednjih mjesec dana svjedoci smo niza teških prometnih nesreća na našem otoku, stoga apeliramo na sve vozače da smanje brzinu i voze oprezno - kažu vatrogasci.

