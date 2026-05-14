Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Mateu O. (20), koju sumnjiče za napad na Filipinca u centru Zagreba, trebali bi danas dovesti pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu radi odluke o istražnom zatvoru. Naime, zagrebačka policija nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv nje je podnijela kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja na štetu 37-godišnjeg državljanina Filipina, inače stranca na turističkom boravku u Hrvatskoj. Sumnjiče je da je u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve, verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu.

- Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Operativnim radom policijskih službenika jučer 12. svibnja u večernjim satima, uhićena je osumnjičena koja se dovodi u svezu s navedenim sukobom. Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - priopćila je zagrebačka policija.

Odvjetnik: 'Teško sve to podnosi, rastresena je'

Nakon kriminalističkog istraživanja predali su je pritvorskom nadzorniku što znači da je noć provela u policijskoj jedinici za zadržavanje na zagrebačkim Oranicama. Njezin branitelj odvjetnik Ivan Bandić potvrdio nam je da je jučer ispitana pred državnim odvjetništvom. Kako doznajemo, branila se šutnjom odnosno nije iznosila razloge ni govorila o okolnostima napada.

- Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu - kratko je kazao Bandić.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu određivanje istražnog zatvora predlaže zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kako piše Ana Raić za Index, turista je mlatila dok je imala mjeru opreza zbog ranijeg incidenta. Kako doznaju, nedavno je zaprijetila djevojci koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je uslijedio prijetila je toj curi, te je čak dohvatila i nož. Kako su pisali, Matea O. u Zagrebu nije bila uredno prijavljena, odnosno nije imala prijavljeno prebivalište ni boravište. Tijekom ispitivanja izjavila je da radi u kafiću, no nije se mogla sjetiti imena.

Iz javno objavljenih podataka vidljivo je da se u rodnom Međimurju bavila nogometom, dok je prije nekoliko godina trenirala i MMA. Na snimci je vidljivo kako filipinskom turistu zadaje dosta precizne udarce, te ga obara na tlo. Policajci su protiv nje prvotno podnijeli optužni prijedlog odnosno prekršajnu prijavu zbog naročito drskog ponašanja na javnom mjestu. Jučer su je doveli na Prekršajni sud u Novom Zagrebu, no tad je uslijedio obrat.

Uhitili je, pustili pa opet uhitili. Evo i zašto

Kako je pisao Index, predstavnik zagrebačke policije izjavio je kako odustaje od optužnog prijedloga jer se oštećenik javio policiji i podnio prijavu zbog čega je trebalo obustaviti prekršajni postupak kako bi se utvrdilo ima li elemenata za teže, kazneno djelo. Naime, prema zakonu nitko ne može biti kažnjen dvaput za istu stvar, odnosno vezano uz isto djelo ne može se voditi i prekršajni i kazneni postupak. Sud je stoga odbio optužbu protiv djevojka, koja je zatim puštena na slobodu, no odmah su je ponovno uhitili policijski službenici i odveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Nakon kriminalističkog istraživanja prijavili su je za nasilničko ponašanje. Za to je djelo predviđena zatvorska kazna do tri godine.

Podsjetimo, zagrebačka policija u utorak u ranim večernjim satima uhitila je djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin. Uznemirujuća snimka događaja proširila se društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako djevojka Filipinca više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje. U jednom trenu ga ruši na pod i nastavlja udarati. Svemu je svjedočila djevojka koja se našla u blizini, a koja nam se javila.

- Osjetila sam tenzije, pa sam snimala. Djevojka se derala na njega, a prijatelji su je pokušavali zapričati. Udarila ga je, a on je tada zavrištao. Njeni prijatelji su je pokušali odmaknuti od njega. Udarila ga je torbicom. Pa se odmaknula. Pitali smo ga je li dobro. Bio je u šoku. Pitala sam ga je li dirao tu curu. Rekao je da je gej i da nije - ispričala je.

Tu, kako nam je ispričala, nije stao incident. Djevojka se vratila te ga ponovo napala.

- Pričala sam s njim kad sam vidjela da dolazi ponovo ta ista djevojka. Trčala je prema njemu, bacila torbicu na pod. Opet ga je počela tući, a ja sam bila između njih. Udarala ga je preko mene. Udarila je i mene par puta. Odlučila sam se odmaknuti - rekla je čitateljica.

Dodala je kako je primijetila da je policijski auto bio parkiran u blizini, ali nigdje nije vidjela policajce. Vratila se na ulaz u noćni klub kada joj je ponovo prišla djevojka koja je napala stranca.

- Došla je do mene. Netko joj je rekao da sam snimala sve. Pijana me napala i htjela mi je uzeti mobitel. Obrisala je videe, ali sam ih ja uspjela vratiti nazad. Pričala je da je taj stranac izgubio mobitel i osobnu njezinoj prijateljici - dodala je.

'Napala me iz čista mira'

Za Dnevnik.hr Filipinac je ispričao da se sve dogodilo 2. svibnja oko tri sata ujutro kada se s izlaska vraćao pješice u smještaj.

- Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada - rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

- Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu - naglasio je. Policija je došla u njegov smještaj i ispitala ga o incidentu. Nije mogao identificirati napadače, nego je samo ispričao što se dogodilo.

- Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio - rekao je.

U napadu je zadobio masnicu oko oka, oteklinu i modrice na licu, a boljelo ga je i tijelo.

'Imam firmu u Dubaiju. A cure me ne zanimaju jer sam homoseksualac'

Prije odlaska iz Hrvatske, u njegov su smještaj došla još dva policijska službenika kako bi uzeli službenu izjavu.

- Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji - potvrdio je.

Snimka napada proširila se društvenim mrežama.

- Gledati tu snimku i čitati javne komentare o incidentu bilo je iznimno potresno i traumatično, osobito zato što mnogi ljudi koji komentiraju ne poznaju me osobno niti razumiju sve okolnosti. I ja bih sam želio shvatiti zašto sam iznenada napadnut - poručio je.

Posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju.

- Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem - naveo je.

- Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene - izjavio je, dodavši da se nada poštenoj istrazi.