Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje...gdje će svi parkirati?'

Pjevač Marko Perković Thompson najavio je veliki koncert na stadionu u Zaprešiću, a iz grada su nam potvrdili kako su dali suglasnost Thompsonu za održavanje koncerta. Poručili su i kako su organizatori obavezni ishoditi suglasnost nadležnog Ministarstva na Projekt privremene regulacije prometa te izraditi Procjenu zaposjednutosti prostora s prisutnim osobama na koncertu u skladu sa stvarnim površinama koje će se koristiti.

- Grad će u suradnji s policijom, prometnim stručnjacima, vatrogascima, hitnim službama i organizatorom poduzeti sve potrebne mjere kako bi se izbjegle prometne gužve u centru grada. Nakon što svi elaborati i procjene budu dovršeni i odobreni, sugrađani i posjetitelji će pravodobno biti informirani o privremenoj regulaciji prometa, preporučenim pravcima kretanja i eventualnim posebnim mjerama - poručili su.

No, upravo su te potencijalne gužve izazvale žestoke reakcije građana u komentarima. Javila nam se čitateljica koja je ogorčena jer smatra da će nastati ogroman kaos, jer je stadion na kojem će Thompson pjevati jako blizu obiteljskih kuća.

Upitala je razmišlja li gradonačelnik Željko Turk o ljudima koji žive tek desetak metara od samog stadiona.

- Zar gradonačelnik Turk zaista planira dopustiti organizaciju koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu koji se nalazi u blizini obiteljskih kuća? Vidjeli smo prošle godine u Zagrebu o kojoj se to količini ljudi i buke radi. Imamo mi koncerte, ali radi se o puno manje ljudi.

- Mora postojati alternativa za taj događaj. Ljudi koji žive u blizini neće moći funkcionirati taj dan. Gdje će svi ti silni ljudi parkirati? Nama pred kućama? - ispričala nam je čitateljica.

Thompsonov najavljeni koncert izazvao je podijeljene reakcije građana. Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se slažu s našom čitateljicom.

- Pokraj West Gatea, na prostoru gdje se održavao Rujan Fest, ima puno više prostora za organizirati takav koncert nego na tom malom stadionu - jedan je od komentara na Facebooku.

- Kaj se mene tiče, ne treba ni u Zaprešiću pjevati. Većina nas je protiv toga - stoji u drugom komentaru.

Građane brine što će nastati prometni kolaps.

- Sad se šalite, ali stvarno nema parkirališta okolo. Svi ćemo izdržati tu jednu večer, ali parkinga nema - napisala je jedna građanka.

- Jadni susjedi. Opet problemi s parkiranjem do kada više - dodala je druga.

- Žao mi vas je Zaprešićanci, iskusit ćete sve ono što smo mi u Zagrebu prošle godine - dodaje drugi građanin.

Dio građana brine mali kapacitet stadiona.

- Koliko znam, taj stadion ima kapacitet oko 5500 ljudi. Ajde nek je teren još dva puta toliko, pa to je manji kapacitet od Arene u Zagrebu. Zar se nije moglo naći neko rješenje za više ljudi - napisao je jedan građanin u komentarima.

Dio građana želi koncert u Zaprešiću. Kažu da im ne smeta manjak parkirnih mjesta.

Da je kod mene svima bi dao besplatan parking

- Mi smo u Sinju platili privatni parking 30 eura. Eto ideje za dobru zaradu, a ne odmah prigovarati - napisala je jedna građanka koja je za koncert.

- Znači parkinga ima posvuda. Dajte nemojte lagati mjesec i pol ranije - napisao je građanin.

- Valjda će organizirati parking i dolazak ljudi. Očekuje se veliki broj sigurno. Vidjet ćemo što će biti kada bude - dodao je komentator.

- Uvijek postoje opcije busa i vlaka. Sve će biti u redu - kazala je jedna građanka.