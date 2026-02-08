'Čudo' nakon restauracije: Kako je lice Giorgie Meloni osvanulo na anđelu u rimskoj bazilici

Dok se mi opet zabavljamo ustašama, partizanima i rukometašima, u bazilici San Lorenzo in Lucina u Rimu pojavio se neobičan, ali itekako poznat anđeo. I to ne u nekakvom teološkom smislu nego u onom banalno suvremenom: nakon restauracije lice anđela uz bistu kralja Umberta II. djeluje kao da je poprimilo crte Giorgije Meloni. Jedan bočni zid, zamišljen za tišinu i molitvu, u nekoliko dana postao je društvena tema, mim i politički materijal.

