Čudovište napokon u zatvoru: Kćeri napravio čak troje djece

Monstrum koji je napravio troje djece svojoj kćeri završio je iza rešetaka, no za njegove zločine koje je počinio vlastitoj kćeri saznalo se tek kada je nesretna žena bila na umoru. Ashraf Khan (81) osuđen je na četiri i pol godine zatvora i to prvenstveno zahvaljujući trudu djece koja su tražila pravdu za svoju majku.

Khan je uhićen još 2012. godine, nakon što je suprug preminule zatražio DNK testove koji su potvrdili tko je biološki otac njihove djece.

Tužiteljica Abigail Langford izjavila je na sudu da je žena rođena u Pakistanu 1960-tih godina i jedna je od šestero djece. Udala se za svojeg supruga početkom 80-tih, i preselila u britanski grad Bradford gdje je živjela sa suprugom i svojim ocem.

U desetljeću prije smrti, rodila je troje djece.

- Tek kad je bila na smrtnoj postelji priznala je svojem supruga da je optuženi Khan otac njihove djece - izjavila je tužiteljica.

Kada je o ovom slučaju obaviještena policija, Khan se nalazio u Pakistanu. U Veliku Britaniju vratio se tek 2016.

Khan je prvo poricao krivnju, i na sudu je izjavio da 'nije imao nikakve seksualne odnose sa svojom kćeri'. No tužiteljica je iznijela medicinsku dokumentaciju svih troje djece koja otkrivaju različita oboljenja karakteristična za djecu rođenu incestom, primjerice izostanak osjeta boli zbog koje su se u djetinjstvu često ozljeđivali.

