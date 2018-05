'Živjela sam s monstrumom, a kći sam dala da bih je spasila'

Steven Pladl (43) ubio je svoju kćer Katie (20), sedmomjesečnu bebu koju je dobio u incestuoznoj vezi s njom, njenog poočima, a onda je presudio sebi. Njegova bivša supruga Alyssa Pladl je sada za Daily Mail ispričala da je zlostavljao Katie dok je bila mala.

- Tukao ju je i zatvarao u hladnjak dok se gotovo ne bi ugušila u plaču. Jedini način da ju spasim je bio da ju dam na posvajanje i tako udaljim što je moguće dalje od Stevena - rekla je Alyssa.

Katie je posvojila obitelj iz New Yorka i nije bila u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima sve dok nije navršila 18 godina. Tada ih je pronašla na Facebooku. Oko godinu dana kasnije je počela afera. Dobili su dijete te su Katie i njezin otac završili u zatvoru zbog incesta. Steven Pladl je onda ubio Katie i njihovog sina starog sedam mjeseci jer je Katie htjela izaći iz ilegalnog braka.

- Tukao je Katie sve dok nije bila plava od masnica. Zatvarao ju je u hladnjak, a mene je sprječavao da ju izvadim van. Bila sam prestravljena. Imala sam 17 godina i nisam bila u dobrim odnosima sa svojom obitelji. Znala sam od samog početka da moram Katie držati što dalje od Stevena i dati joj šansu za život. Nažalost, Steven je završio nakon 20 godina ono što je započeo dok je još bila mala - rekla je Alyssa.

Alyssa je pobjegla od svoje obitelji iz Teksasa u New York i upoznala je Stevena kada je imala 15 godina. On je tada imao 20. Kasnije je rekla da je Katie dala na posvajanje jer je bila u depresiji.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Istina je bila da je Steven vikao na Katie, nije se brinuo za nju, nije s njom uspostavio normalnu vezu. Pokrivao joj je usta dok je plakala. Rekao je da više ne može izdržati njezino plakanje pa ju je zatvarao u hladnjak - kaže Alyssa.

Dodaje da je ona ostala sa Stevenom jer se bojala gubitka i izolacije. Dobili su još dvije kćeri.

- Rekao mi je da će se ubiti ako ga ostavim. Neko vrijeme je bilo bolje. Djeci nije prijetio niti ih tukao kao što je radio s Katie. No i dalje je bio ljut, temperamentan, nepredvidljiv i ponekad nasilan.. Ponekad je bacao pokućstvo. Kada se susjedova mačka ušuljala u našu garažu ubio ju je i to samo zato što nije volio mačke. Jednom je našu kćer ostavio u kadi satima i to samo što se pomokrila u gaće - rekla je Alyssa. Predbacuje si što nije ranije ostavila Stevena.

Katie se uselila k njima kada je navršila 18 godina. Alyssa je Stevena ostavila u ožujku 2017. godine. Otišla je s dvije mlađe kćeri koje danas imaju osam i 12 godina. Alyssa nije znala da su otac i kći počeli vezu. Par se ilegalno vjenčao 2017. godine, a na ceremoniji su bili Stevenova majka i posvojitelji djevojke. Alyssa je sve saznala nakon što je to pročitala iz dnevnika svoje kćeri.

Odmah je alarmirala policiju i tažila zaštitu za sebe i kćeri. Par je uhićen u siječnju 2018. godine. Pušteni su uz jamčevinu. Katie se vratila posvojiteljima. Pladl je krvavi pohod počeo u Sjevernoj Karolini gdje je prvo ubio sina Bennetta. Zatim je u Connecticutu ubio kćer Katie i njenog poočima Anthonyja Fusca (56). Njihova tijela našli su u kamionetu uz cestu.

Steven Pladl (43) pronađen je mrtav u autu u New Yorku.